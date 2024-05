Escucha las canciones de la primera semifinal de Eurovisión

Los nervios están a flor de piel pues llega el momento de jugárselo todo. El festival de Eurovisión arranca en la primera semifinal de la que saldrán los primeros 10 concursantes que se unirán al Big Five en la final del próximo 11 de mayo. Será Chipre, con el tema Liar quien dará el pistoletazo de salida al concurso, en el que España está representado por Nebulossa. Este año como novedad los países del Big Five también participarán en el certamen así que en esta primera criba saltarán al escenario Isaak de Alemania, Marcus & Martinus de Suecia y Olly Alexander del Reino Unido. Los eurofans tendrán así más oportunidades de votar por sus favoritos. Te dejamos el orden y las canciones participantes en la primera semifinal de Eurovisión 2024:

Chipre, representada por Sília Kapsís que canta Liar

Serbia con Teya Dora que canta Ramonda

Lituania con Silvester Belt que canta Luktelk

Irlanda con Bambie Thug que canta Domsday Blue

Ucrania con Alyona Alyona & Jerry Heil que cantan Teresa & Maria

Polonia con Luna que canta The Tower

Croacia con Baby Lasagna que canta Rim Tim Tagi Dim

Islandia con Hera Björk que canta Scared of Heights

Eslovenia con Raiven que canta Veronika

Finlandia con Windows95man que canta No Rules!

Moldavia con Natalia Barbu que canta In The Middle

Azerbaiyán con FAHREE feat. Ilkin Dovlatov que canta Özünlə Apar

Australia con Electric Fields que canta One milkali (One blood)

Portugal con Iolanda que canta Grito

Luxemburgo con Tali que canta Fighter

Alemania con Isaak que canta Always on the run

Suecia con Marcus & Martinus que canta Unforgettable

Reino Unido con Olly Alexander que canta Dizzy