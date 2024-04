La respuesta de Matt Healy sobre el nuevo disco de su ex Taylor Swift, tras los dardos que le dedica La artista ha publicado un doble trabajo con varios mensajes para sus ex y también para Kim Kardashian

El último disco de Taylor Swift está repleto de mensajes. La intérprete ha dedicado muchas de sus letras a sus exparejas Joe Alwyn y Matt Healy, con quienes salió antes de que diera comienzo su romance con el deportista Travis Kelce. Este tiene también un hueco en una de sus canciones (un guiño que los fans han identificado con él), igual que Kim Kardashian, a quien reprocha su actuación durante el enfrentamiento que tuvo con su marido Kanye West. Las consecuencias para la socialité han sido importantes pues ha perdido más de 100.000 seguidores tras el lanzamiento del tema. Por el momento el único que ha respondido a las especulaciones de los fans de la artista es Matt, que salió con Taylor durante poco más de un mes después de la ruptura de esta con Joe.

El intérprete, vocalista del grupo The 1975, ha contestado a las preguntas que le han hecho acerca del último trabajo de la cantante. "No he escuchado mucho" contestó, a lo que añadió poco después: "Pero seguro que es bueno". Un tono conciliador que ha sido muy aplaudido por los seguidores, que han reconocido su clase a la hora de hablar de un tema tan controvertido. Como siempre hay opiniones para todos los gustos y otros apuntan a que simplemente su actitud demuestra que no le importa lo que se diga de él.

En el disco de Taylor hay varios temas que, según los seguidores de la artista, están dirigidos directamente a Matt. Es el caso de Chocolate, en el que habla de los hábitos del artista, a quien le gustaba comer chocolate y fumar. De igual modo se referiría a él en títulos como I Can Fix Him (No Really I Can), Down Bad y Guilty As Sin?, canciones en las que habla de una relación muy cuestionada y tachada de problemática. "Menean la cabeza diciendo 'que Dios la ayude' cuando les cuento que es mi chico. Pero vuestro buen señor no necesita mover un dedo / puedo cambiarle, de verdad que puedo" canta. Los otros aludidos, Joe Alwyn, con quien Taylor salió seis años, y Kim Kardashian, no han hecho comentarios acerca de las alusiones que han notado los fans.

La socialité sí compartió una imagen en la que se la ve junto a la modelo Karlie Kloss, que fue una buena amiga de Taylor hasta hacer unos cinco años. Algunos vieron en esta instantánea una confirmación de que había recibido el mensaje de Taylor y no le gusta, aunque otras fuentes apuntan a que querría olvidar el enfrentamiento que tuvieron y pasar página. Ajena a las especulaciones y comentarios, Taylor disfruta del éxito que ha tenido su doble álbum y lo celebra junto a su novio Travis Kelce, con quien se la ha visto en una doble cita en Las Vegas con Gigi Hadid y Bradley Cooper.