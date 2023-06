Taylor Swift y Matty Healy ponen punto y final a su breve noviazgo La popular cantante y el vocalista de The 1975 comenzaron a salir en el mes de mayo

Taylor Swift y Matty Healy han puesto punto y final a su breve idilio. Así lo han confirmado fuentes cercanas a la cantante de 33 años a la revista estadounidense People. "Ya no tienen una relación sentimental". De la misma manera, estas personas han especificado que no se trataba de un noviazgo serio. "Ellos dos se lo pasaban bien cuando estaban juntos, pero no era algo formal".

El portal de información Insiders, por su parte, cuenta con testimonios que aseguran que los detonantes que habían provocado la ruptura han sido el frenético estilo de vida de ambos y sus apretadas agendas laborales. "Los dos están extremadamente ocupados y se han dado cuenta que no es algo compatible". Por el momento, los implicados no se han pronunciado al respecto.

A pesar de que la intérprete de Wildest Dreams y el músico británico se conocían desde 2014, no fue hasta el mes de mayo cuando comenzó su historia de amor, poco después de que la artista se separase de Joe Alwyn tras seis años con él. Aunque ninguno de ellos confirmaron si estaban juntos, era de lo más habitual verlos juntos, muy sonrientes y cómplices disfrutando de diversos y divertidos planes.

Tanto solos como en compañía de un grupo de amigos, entre los que se encuentran nombres tan populares como el de Florence Welch, Margaret Qualley y Adam Globert, la pareja acudió a fiestas, visitaron estudios de grabación, e, incluso, el vocalista de la banda The 1975 estuvo entre el público en varios conciertos de Swift, deleitándose con su música como un fan más. Su última aparición pública en conjunto fue el 25 de mayo cuando fueron a cenar a un restaurante en Nueva York.

Taylor Swift sigue triunfando sobre los escenarios

A pesar de que este romance no ha llegado a buen puerto, Taylor Swift tiene motivos más que de sobra para sonreír. Con menos de 35 años puede presumir orgullosa de llevar más de una década cosechando éxitos sin parar en la industria musical, siendo una de las artistas más escuchadas en las plataformas digitales y batiendo récords de ventas con sus diez álbumes de estudio.

El último de ellos es Midnights, en el que se encuentran sencillos como Anti Hero y Bejeweled que ya son himnos para sus admiradores incondicionales. Además, se ha vuelto a subir a los escenarios con su gira, The Eras Tour que comenzó en el mes de marzo por todo Estados Unidos y que continuará durante verano y otoño en Argentina, México y Brasil. La entradas para estos espectáculos son casi imposibles de conseguir, porque a los pocos minutos de ponerse a la venta colgaron el cartel de 'agotado'

