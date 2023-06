Taylor Swift viene a Madrid: así será su único (y esperadísimo) concierto en España

Tras ver el rotundo éxito de su Eras Tour alrededor de Estados Unidos, los fans estaban esperando a que confirmara nuevas fechas para su salto a Europa, pero lo que nadie imaginaba es que entre sus citas España formará parte del exclusivo plan que le está convirtiendo en mil millonaria. El próximo 30 de mayo de 2024 Taylor Swift aterrizará en Madrid después de más de una década sin pisar nuestras tierras para dar uno de los conciertos más esperados de la temporada. Una gran noticia que ha revolucionado a las redes sociales, pero... ¿cómo será esta cita musical que reunirá a cientos de fans? Te lo contamos.

Desde que la que interpreta Love Story ha relanzado sus primeros álbumes, lejos de la discográfica con la que trabajó durante años -Big Machine Records-, ha recuperado el protagonismo y los sonoros aplausos que tanto se merece. Hace un par de semanas anunció en pleno concierto que estaba (re)grabando Speak Now demostrando que, por fin, tiene el control de su propio trabajo. Y ahora nos sorprende añadiendo a su calendario oficial una parada más en la capital madrileña para el próximo año. Pero... ¿ha estado alguna vez en nuestro país?

¿Dónde será?

La única ocasión fue en 2011 con Speak Now World Tour en la que cantó ante cerca de cuatro mil personas en el Palacio de los Deportes, pero parece que mucho ha cambiado la cosa, porque en esta ocasión lo hará en el nuevo estadio Santiago Bernabéu ante ¡65.000! Es cierto que en 2020 tenía previsto volver para el Festival Mad Cool, pero por la pandemia el evento se canceló, de ahí que su confirmación haya revolucionado a los fans españoles. Según parece, será Taylor Swift la gran afortunada de inaugurar a lo grande este reformado, lujoso y moderno complejo deportivo situado en el centro de Madrid que albergará los próximos conciertos multitudinarios.

¿Cómo conseguir entradas?

Si eres una swiftie en toda regla que no quiere quedarse sin tener la oportunidad de bailar y cantar al son de su música, sigue leyendo para descubrir la forma en la que podrás conseguir las codiciadas entradas. Lo primero que debes hacer es registrarte en su página oficial antes del 23 de junio a las 23:59 horas en la ciudad a la que quieres asistir, así tendrás más posibilidades (Madrid, París, Lyon, Lisboa, Liverpool, Londres, Dublín, Milán...). Una vez hecho, si has tenido la suerte de haber sido seleccionada entre los demás, recibirás el 5 julio un correo electrónico informándote de los siguientes pasos, aunque esto no garantiza que puedas comprarlas. Y finalmente, el 13 de julio saldrán a la venta las entradas. ¿Estás preparada para cumplir tu sueño?