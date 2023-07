Los momentazos que ha dejado Harry Styles durante su gira

Harry Styles, de 29 años inició su segunda gira musical, 'Love On Tour', el 4 de septiembre de 2021 en Las Vegas y tendrá el broche final este sábado 22 de julio en Reggio Emilia. Tras iniciar su carrera como solista en 2017, ha sacado un total de tres discos, con los cuales ha sido galardonado con tres premios Grammy. Con esta gira de su último disco ‘Harry’s House’, ha pasado por 169 ciudades dejando momentos memorables. Llegada la mitad del concierto, el artista pide a los fans que levanten sus carteles y pancartas para interactuar con ellos de la manera más divertida, carismática y encantadora. Dando como resultado, no sólo momentos de risas, sino también emotivos, como pedidas de matrimonio o salidas del armario de los fans.

En su segundo concierto de Madrid (14 de julio 2023), se protagonizó uno de los momentos más emotivos, que ya caracterizan sus conciertos, como es la revelación de si el bebé que espera una pareja es niño o niña. Una gibraltareña fue en este caso la afortunada que pidió a la estrella del pop hacer la revelación en directo, ante 65.000 personas. Los fans y los músicos ayudaron a darle emoción con un redoble de tambor. Hasta que el cantante, con el papel que contenía el resultado en la mano, gritó: ¡Es una chica!

Durante una parada en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin (Estados Unidos), el 3 de noviembre de 2021, el ganador del Grammy leía un cartel de una chica del público que decía: 'Mi madre está viendo el concierto desde la sección 201 del estadio, ayúdame a salir del armario'. El artista paró el concierto y, decidido a ayudar a la chica ante las 17.000 personas presentes, le preguntaba: '¿Cómo se llama tu madre? Hay mucha gente aquí, ¿estás segura? ¿Quiéres decírselo tú o lo hago yo? Yo se lo puedo decir sin problema'. Acto seguido se giraba a la sección donde se encontraba la madre de la joven y gritaba: '¡Lisa, es gay!'.

El intérprete de ‘Sign Of The Times’ también protagonizó un momento viral en su concierto de Barcelona el pasado 12 de julio. Una de sus fans quiso que su ídolo le dijese los resultados de la EBAU delante de un Estadi Olímpic de Barcelona lleno con 56.000 personas. Por lo visto, la estudiante no se había atrevido a ver el resultado y el exmiembro de One Direction acogió la propuesta con entusiasmo. Bromeó sugiriendo enseñarle la nota en privado para que no pasara vergüenza. Pero, tras aumentar la tensión con la percusión de su banda, acabó dando la noticia desde el escenario de que la chica había aprobado con un 6,3, lo que fue muy aplaudido por el público.

Las guerras de agua también son momentos icónicos que no pueden faltar en un concierto del 'Love On Tour'. Tanto los fans como el artista se arrojan agua unos a otros con sus botellas y terminan empapados. Pero el agua no es lo único que vuela por los aires durante el concierto. Los fans llevan flores, sombreros, boas de plumas y demás accesorios, que arrojan al escenario. El cantante muchas veces logra cazarlos al vuelo y genera algunos de los momentos más virales en redes sociales. El concierto se convierte en una auténtica fiesta a la que los fans saben que no solo van a escuchar música, sino a pasárselo bien.

A poco más de un año de haber iniciado el 'Love On Tour', Harry Styles rompía el récord de Billboard como la gira más taquillera. Sin embargo, tras casi tres años subido en los escenarios, el artista quiere descansar durante un tiempo. Así lo compartía durante un concierto: 'Una vez acabemos con todos los shows voy a desaparecer un tiempo pero os quiero decir que os voy a echar de menos y que os quiero mucho. Muchas gracias por estos años de gira y por hacer de esto la mejor experiencia de mi vida'.

