Así ha cambiado la vida de los componentes de One Direction desde que se separó el grupo

Hace ocho años que la boyband One Direction dejó a una legión de fans huérfana tras anunciar su disolución. Desde entonces Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson han emprendido sus carreras por separado alcanzando un éxito que en algunos casos no puede compararse al que obtuvieron en la etapa en la que estuvieron juntos. Los intérpretes, eso sí, siguen provocando un auténtico revuelo entre sus seguidores no solo por su música sino por las noticias que transcienden de su vida personal. Repasamos la evolución y el gran cambio de los componentes de One Direction en estos ocho años.

Harry Styles, el más icónico

Harry Styles, de 29 años, es sin duda el que más alto ha llegado con su trayectoria en solitario. El intérprete ha lanzado tres discos de estudio Harry Styles (2017), Fine Line (2019) y Harry’s House (2022) con los que no ha dejado de sumar galardones. Brit Awards, Grammy y Billboard se acumulan en su estantería, aunque él no olvida sus orígenes. “Quiero dar las gracias a mi madre por inscribirme en Factor X sin decírmelo. También quiero dar las gracias a Niall, a Louis, a Liam y Zayn porque no estaría sin ellos aquí” dijo hace solo unos días al recoger uno de sus Brit Awards. Con ellos conoció de primera mano el auténtico fenómeno fan, que le sigue persiguiendo aunque su corazón en estos años ha estado de lo más ocupado. Por su vida pasaron las modelos Camille Rowe y Kiko Mizuhara entre 2017 y 2019, aunque su relación más mediática de esta etapa post One Direction ha sido con Olivia Wilde.

Empezó a salir con la actriz en el set de Don’t Worry Darling en 2020, una cinta que ella dirigía y en la que él actuaba que estuvo envuelta en polémica desde el principio. Wilde acababa de romper con su marido Jason Sudeikis cuando empezó a salir con Styles, lo que provocó muchas especulaciones. Además la mala relación de la directora con otros actores, que se hizo visible en las distintas presentaciones de la cinta, marcó este título. La pareja se rompió y ahora unas imágenes de Harry besando a Emily Ratajkowski vuelve a desatar la locura de los fans. El atractivo desenfadado y el estilo tan personal de Harry (no le importa pintarse las uñas o ponerse prendas inicialmente pensadas para la mujer) no deja de sumar elogios, pues no ha dejado de reinventarse lo que encanta a quienes le siguen desde hace años. El artista causado además cierta controversia al hablar de que consumo ciertas sustancias de manera recreativa.

Además de la música, ha protagonizado campañas publicitarias para marcas tan icónicas como Gucci y ha hecho sus pinitos en el cine con cintas como Dunkerque (2017), Don’t Worry Darling (2022) y Mi policía (2022).

Zayn Malik, en boca de todos por su vida personal

La polémica ha perseguido a Zayn Malik, de 30 años, en los últimos meses, sobre todo a raiz de su repentina ruptura con Gigi Hadid a finales de 2021. La relación del artista y la modelo, que comenzó en torno a 2015, parecía idílica: tenían éxito, eran dos de los nombres más seguidos en sus respectivos ámbitos y fueron padres en 2020 de una niña, Khai. Sin embargo un altercado entre Zayn y la madre de Gigi dinamitó la relación. Yolanda Hadid puso una demanda por agresión y Malik admitió los cargos y quedó en libertad provisional. Se separó de Hadid y ahora se le relaciona con Selena Gomez, otro de los romances sorpresa de esta primavera que promete muchos comentarios. Como solista ha lanzado tres álbumes Mind of Mine (2016), Icarus Falls (2018) y Nobody is Listening (2021), aunque la ansiedad ha pasado factura a su carrera que no acaba de recuperar el éxito que tuvo al principio.

Las tristes pérdidas de Louis Tomlinson

Louis Tomlinson, de 31 años, no lo ha tenido fácil desde luego en estos ocho años. Poco después de la disolución de la banda afrontó la muerte de su madre, Johannah, a causa de una leucemia. Una triste situación que se repitió en 2019 cuando su hermana Felicité murió con solo 19 años a causa de una sobredosis. Su carrera como solista despegó precisamente con un tema dedicado a su madre, Just Hold On, single con el que alcanzó el número y tras el que llegarían dos discos, Walls (2020) y Faith in the future (2022). Aunque sigue congregando a miles de fans, no ha llegado al nivel de sus compañeros antes mencionados. Tomlinson mantiene su vida personal en un plano más discreto, sin escándalos. El artista acaba de estrenar All Of Those Voices, un documental en el que desnuda lo que ha sido su carrera y los problemas de autoestima y confianza que ha afrontado en su vida profesional y personal.

En lo que se refiere a esta, estuvo junto a Eleanor Calder cuatro años (de 2011 a 2015), aunque en 2017 tras un tiempo separados se dieron una segunda oportunidad. Fue durante este paréntesis con Calder, en 2016, cuando nació su hijo Freddie, fruto de una breve relación con Brianna Jungwirth. Actualmente el artista parece que está de nuevo soltero.

Liam Payne, centrado en su vida personal

Liam Payne tiene 29 años y, tras varias colaboraciones con nombres como Rita Ora, Ed Sheeran y J. Balvin, lanzó un EP, First Time (2018), y un LP, LP1 (2019). Su carrera ha sido quizá la más irregular de los cinco, aunque sigue manteniendo parece una buenísima relación con sus compañeros (fue el único que acudió a la presentación del documental que acaba de estrenar Louis Tomlinson) y parece que el artista está más centrado en su vida personal y su faceta como padre. A principios de 2016 empezó a salir con la británica Cheryl Tweedy (antes Cheryl Cole), con la que tuvo a su hijo Bear. Rompieron en 2018 y empezó a salir con Maya Henry, con la que se llegó a comprometer en 2020. Cancelaron su compromiso un año después y actualmente Payne sale con la escultural Kate Cassidy.

Niall Horan, una carrera en ascenso

Niall Horan, también de 29 años, se lanzó al escenario en solitario nada más finalizar su etapa con One Direction. Ha publicado dos álbumes Flicker (2016) y Heartbreak Weather (2020), al que seguirá un tercero que se lanzará el próximo mes de junio, The Show. Este último título se espera con una gran expectación pues se dice que podría incluir un dueto con su compañero Harry Styles. Aunque pudiera parecer que no aparece tanto en los titulares como sus compañeros su carrera sigue de cerca la estela de Harry Styles (es el segundo más escuchado en Spotify). También él ha lidiado con problemas de salud como la ansiedad y un trastorno obsesivo compulsivo. Su vida personal ocupa también un discreto segundo plano con respecto a su carrera profesional: sale desde 2020 con Amelia Woolley, de 23 años.