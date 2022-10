El secreto hasta ahora desconocido de los One Direction: Louis Tomlinson nunca quiso dejar la banda

Louis Tomlinson ha confesado en una entrevista a Music Week que jamás habría querido que One Direction se disolviera definitivamente, pero no le quedó otra opción al ver que algunos de sus compañeros no querían continuar juntos sobre el escenario. Aunque se prometieron que sería una separación temporal, a día de hoy parece imposible que vuelvan a reunirse. El cantante recuerda con dolor aquellas conversaciones previas a la ruptura de la banda: "Nunca hubo demasiada claridad sobre qué iba a ocurrir. Recuerdo entrar en esas reuniones y decir: 'Vale, lo entiendo, no es lo que yo quiero, pero solo pido una estimación del tiempo que durará este descanso'. Pero nadie me ofreció realmente una respuesta", ha explicado Tomlinson.

¿Cómo ser la ex de un One Direction?

El intérprete cree que esa disolución afectó al inicio de su carrera en solitario, ya que no tenía del todo claro si volvería a juntarse con el resto de sus compañeros. "Salí de la banda cruzando los dedos y pensando: 'Oh, quizá esto va a durar solo un año o dos años'. Por eso me costó tanto superarlo y mirar hacia delante. Realmente no sabía que iba a ocurrir. Puede que eso afectara al inicio de mi carrera en solitario, porque solo podía pensar en que quería volver al grupo", se ha sincerado el cantante que finalmente consiguió arrancar su carrera de manera individual. “Me sentí como que caminaba hacia lo desconocido. Tenía mucha experiencia con la banda, pero obviamente ser parte de un grupo es muy diferente a estar en un escenario tú solo”, ha comentado.

Louis Tomlinson, One Direction, presenta a su hijo Freddie con esta tierna instantánea

Ha dejado claro que se siente “muy orgulloso” de sus orígenes en la banda, aunque intenta no repetir aquella experiencia. “Me quiero poner retos. Podría elegir una vía fácil, más comercial, pero intento no repetir mi experiencia con One Direction. Se trata más bien de hacer lo que me apetece, porque soy yo quien va a tener que defender esas canciones a solas sobre un escenario”, ha explicado sacando el lado positivo a trabajar en solitario. Su esfuerzo se ha visto recompensado y el próximo 11 de noviembre lanzará su segundo álbum en solitario Faith in the future, al que describe como un disco “esperanzador”. Parece que las cosas le van bien en el terreno profesional, ya que ha tenido “muy buen tour este año”.

La ex de Louis Tomlinson y madre de su hijo ataca a la nueva novia del artista de One Direction

En 2023 realizará una gira por Europa y pasará por España en tres ocasiones: el 1 de octubre en el Bilbao Arena Miribilla, el 5 de octubre en el WiZink Center de Madrid y el 6 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Louis quiere que se vea la diferencia entre su próxima gira y la primera que realizó.