Harry Styles arrasa en los Brit Awards y sorprende con unas emotivas palabras sobre One Direction

Harry Styles (29) sigue triunfando allá por donde va. El cantante británico fue uno de los grandes protagonistas de los Brit Awards, que tuvieron lugar este sábado en el estadio O2 Arena de Londres, al alzarse con las cuatro estatuillas a las que estaba nominado, concretamente en las categorías de Mejor Artista Pop, Mejor Canción del Año, Mejor Artista del Año y Mejor Álbum del Año. Un momento lleno de emoción para el intérprete de As It Was que, en su discurso de agradecimiento, recordó a aquellas personas que han hecho posible que alcance su sueño de dedicarse a la música. "Quiero dar las gracias a mi madre por inscribirme en Factor X sin decírmelo. También quiero dar las gracias a Niall, a Louis, a Liam y Zayn porque no estaría sin ellos aquí", expresaba haciendo referencia a los que fueron sus compañeros en One Direction.

Cabe recordar que el vocalista se dió a conocer en 2010 tras su participación en Factor X. Aunque no logró llegar a la final del talent show, su talento no pasó desapercibido para Simon Cowell, miembro del jurado, que decidió juntar a varios concursantes y fundar la popular boyband. Eran un auténtico fenómeno de masas, pero en 2015 decidieron tomar caminos separados, tanto porque tenían diferentes inquietudes artísticas como por algunas desavenencias personales. Sin embargo, Harry siempre ha declarado que guarda un gran recuerdo de aquella época, e, incluso, mostró su deseo de hacer un reencuentro. "Hay mucho amor ahí, la idea es de lo más agradable. Pasamos por algo muy especial juntos", confesaba en una entrevista en The Spout Podcast.

A pesar de que, por el momento, esta reunión no se ha hecho realidad, en las últimas semanas han sido varios los acercamientos entre ellos, como los mensajes de felicitaciones que Liam Payne y Niall Horan le mandaron tras su aplastante victoria en los Grammys, donde logró dos gramófonos dorados por Mejor Álbum Pop y Mejor Álbum del Año. Ambos cantantes no dudaron en expresar su felicidad por Harry en sus perfiles sociales. "Te lo mereces hermano", "Muy orgulloso". Unas palabras que han llenado de ilusión a sus admiradores más melancólicos que sueñan con volverlos a ver juntos sobre el escenario.

Harry Styles fue el gran ganador de la noche, pero hubo otros nombres que también brillaron con luz propia, como el de Beyonce, el grupo Wet Leg y Becki Hill que también fueron premiados. Además, los 13.000 espectadores que llenaban el recinto pudieron disfrutar de maravillosas actuaciones en directo de Lewis Capaldi, David Guetta y Cat Burns con las que se emocionaron, bailaron y divirtieron haciendo que la gran noche de la música de Reino Unido volviese a tener todo su esplendor después de unos años marcados por las restricciones sanitarias del Covid-19.

