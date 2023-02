Las claves del éxito de Harry Styles, una superestrella siempre dispuesta a sorprender

Harry Styles (29) fue uno de los grandes protagonistas de la 65º edición de los premios Grammy, que tuvieron lugar este domingo en el Staples Center de Los Ángeles. El cantante británico se alzó con dos gramófonos dorados en las categorías de Mejor Álbum Pop y Mejor Álbum del Año, ambos por su trabajo de estudio Harry's House, que salió a la venta el pasado mes de mayo y que ha cautivado tanto a la audiencia como a los expertos musicales logrando vender más de 146.000 copias el día de su lanzamiento al mercado. "Es maravilloso. Gracias", expresaba sin poder contener la emoción al recoger los galardones. Pero, ¿cuáles son las claves de su éxito? A continuación, las repasamos.

VER GALERÍA

La lista completa de ganadores de la entrega de los Grammy 2023

VER GALERÍA

De ídolo adolescente a artista consagrado

El intérprete de Watermelon Sugar comenzó su andadura en el mundo de la canción en 2010, cuando, se presentó a la edición inglesa de Factor X como un joven tímido que se dedicaba a la pastelería. Su talento no pasó desapercibido para nadie. Por ello, Simon Cowell, miembro del jurado, decidió unir a varios concursantes del talent show y fundar la boyband One Direction. Pronto se convirtieron en un auténtico fenómeno de masas, llenando estadios y protagonizando documentales en los que se registraban el fervor que causaban allá por donde iban.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Sin embargo, la banda se separó en 2015. Aunque la carrera profesional de cada uno de ellos ha tomado rumbos muy distintos, Harry guarda un grato recuerdo de esa época de su vida y no descarta la opción de un reencuentro. "Hay mucho amor ahí, la idea es de lo más agradable. Pasamos por algo muy especial juntos", declaraba en una entrevista en The Spout Podcast. Unas palabras que crearon una gran expectación entre sus admiradores más nostálgicos, pero, por ahora, no se han hecho realidad.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Rosalía celebra eufórica su 'Motogrammy' desde la cama

En 2017, el vocalista decidió escribir un nuevo capítulo de su historia profesional y sacó su primer disco en solitario, Harry Styles, con sonidos nuevos, muy vanguardistas y composiciones propias que lo afianzaron como un artista adulto y con un estilo único. Posteriormente vendrían Fine Line (2019) y Harry's House (2022) , cada uno de ellos con cambios de registro, en los que se reflejan su evolución personal y profesional, pero con la misma calidad que le ha llevado a romper récords y vender millones de copias.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Un hombre de lo más polifacético

Harry ha querido probar suerte más allá de la música. Fue en el filme bélico Dunkerke, dirigido por Christopher Nolan, donde dio el salto a la gran pantalla interpretando a Álex. A pesar de ser un personaje secundario, pudo demostrar sus dotes ante las cámaras. Pero, sin ninguna duda, ha sido en 2022 cuando ha afianzado su faceta como actor logrando dos papeles protagonistas en No te preocupes Cariño y My Policeman. Además, es empresario puesto que ha fundado la tienda Pleasing, de artículos de ropa y de belleza ecológicos y unisexs. En un principio se creó como un negocio online, pero por la gran demanda de sus productos ya ha abierto sede física en Nueva York y Londres.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Descubre la película inspirada en Harry Styles que protagonizará Anne Hathaway

Rompiendo esquemas

El intérprete es un enamorado de la moda. Sus looks nunca pasan desapercibidos porque no sigue los patrones de género establecidos hasta ahora: collares de perlas, chalecos de lentejuelas, faldas y trajes estampados son algunas de las prendas que suele lucir en sus conciertos y apariciones públicas. Una imagen fresca que le ha llevado a ser embajador de Gucci. Su aclamada estética no solo recae en la creaciones de la casa italiana, sino que también ha confiado en varios diseñadores españoles para construir el vestuario de sus shows.

VER GALERÍA

¿Escupió Harry Styles a Chris Pine? El desconcertante gesto del actor aviva la polémica en torno a la película de Olivia Wilde

VER GALERÍA

¿Y en lo personal?

Harry suele mantenerse discreto en lo que se refiere a su vida personal. En cambio, sus noviazgos han acaparado numerosos titulares, ya que muchas de sus parejas han sido grandes celebridades, como Taylor Swift, Kendall Jenner, Sara Sampaio, o, recientemente, Olivia Wilde. Aunque sus romances no llegaron a buen puerto, mantiene una relación cordial con la mayoría de ellas. De la misma manera, siempre se ha definido como un chico hogareño y está muy unido a su madre, su hermana y su pequeña sobrina, a quién ha incluido en el sencillo As It Was, porque la voz infantil que aparece al inicio de la canción es un audio que la niña le mandó una noche antes de irse a dormir.

VER GALERÍA

Los seis artistas que han revolucionado musicalmente 2022