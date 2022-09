'Don't worry darling' se estrena en cines el 23 de septiembre Ausencias y declaraciones explosivas: toda la polémica que rodea la película de Olivia Wilde y Harry Styles La protagonista del filme, Florence Pugh, no ha estado en la rueda de prensa que se ha celebrado en Venecia

La estrella de la música Harry Styles (de 28 años) ha vuelto al cine con Don't Worry Darling, uno de los filmes que se estrena esta semana en el Festival de Venecia. Lo dirige Olivia Wilde (de 38), su actual pareja y a la que conoció durante el rodaje. Y hasta aquí todo parece normal, una historia de amor de Hollywood como otra cualquiera... pero la polémica no ha hecho más que enturbiar la producción y la rueda de prensa que ha tenido lugar en la ciudad de los canales ha sido un ejemplo más. La noche anterior a la cita del equipo con los medios de comunicación se dio a conocer que la actriz principal de la película, Florence Pugh no estaría, y que solo participaría en determinados eventos de la semana de cine italiano. Quienes sí han estado han sido el cantante, la cineasta, y los otros dos artistas que forman parte del elenco, Gemma Chan y Chris Pine.

Florence Pugh ha estado muy ausente de las redes sociales en las últimas semanas ya que tras haber rodado Oppenheimer se encuentra en plena producción de Dune. Por lo tanto, llegará solamente al estreno de la película en la noche del lunes y no ha estado presente durante la cita con la prensa a la que sí han acudido sus compañeros. Además, sus palabras en contra de la sexualización de la película en una de sus últimas entrevistas han suscitado rumores sobre supuestas tensiones en el equipo. "No estoy en esta industria para que todo el trabajo se reduzca a ver al hombre más famoso del planeta en una escena de sexo", aseguró la actriz de 26 años, que estuvo nominada al Oscar por su trabajo en Mujercitas.

Ante estos comentarios, Olivia Wilde ha asegurado que la protagonista de su película es una "fuerza" de la naturaleza y que está orgullosa de contar con ella, incluso aunque se haya tenido que ausentar. De hecho, ha agradecido a Denis Villeneuve, director de la saga de Dune, el que facilite las cosas para la presencia de la artista. Mientras tanto Timothée Chalamet, principal del filme épico que ha retrasado a Florence, ya había llegado al festival durante el fin de semana.

Pero la ausencia de Florence en redes sociales llama especialmente la atención, sobre todo porque después de mostrar su emoción al anunciarse su participación en la película hace dos años, cuando calificó a Olivia como su ídolo, apenas ha compartido nada sobre la película tras el final del rodaje. Según publican algunos medios estadounidenses, la relación entre la actriz y su directora se vio muy afectada tras la salida de Shia LaBeouf del elenco y según Page Six las constantes muestras de afecto entre Harry Styles y la cineasta molestaron a la actriz protagonista. "No puedo decir suficientes veces lo orgullosa que estoy de que esté en la película, lo hace genial. Y a todo el ruido que hay ahí fuera no siento la necesidad de contribuir, el internet se alimenta a sí mismo", ha querido aclarar la que fuera protagonista de House cuando le han preguntado en Venecia sobre la polémica.

Lo cierto es que Florence Pugh está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera hasta el momento. Tiene cuatro películas terminadas a la espera del estreno. Esa impresionante cifra, que pocos actores consigue en algún momento de su carrera, se suma a Oppenheimer, que se encuentra en posproducción, Dune: parte 2 que está en pleno rodaje y dos que aún no han empezado, que son The Maid y el resto del universo Marvel en el que se adentró con Viuda Negra. Por su parte también Harry Styles tiene dos títulos a la espera de estreno, y como su compañera de reparto en Don't Worry Darling, se espera volver a verle en las películas de superhéroes tras el breve cameo que hizo en Los Eternos.

Además de dirigir, Olivia Wilde también tiene un papel en la película, ya que a pesar de su incursión al otro lado de la cámara aún mantiene su interés por la actuación. Este es su segundo filme tras el éxito de Súper empollonas, pero tiene dos proyectos más... entre los que ¡sorpresa! También hay algo de Marvel.