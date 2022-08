Olivia Wilde habla de su noviazgo con Harry Styles antes de estrenar su película juntos en Venecia

Harry Styles está a punto de ver cómo su película a las órdenes de su novia, Olivia Wilde, se estrena en el Festival de Venecia. Don't Worry Darling (No te preocupes querida) es una de las cintas más esperadas de la Mostra y en su elenco está el músico y exintegrante de One Direction, uno de los cantantes más aclamados en todo el mundo y que entre sus fans figuran la princesa Leonor y la infanta Sofía, que no se perdieron el concierto del solista británico en Madrid.

La relación entre Wilde y Styles no deja de acaparar titulares desde que comenzó. La actriz y directora acababa de anunciar su ruptura con Jason Sudeikis, padre de sus dos hijos, y Styles era parte del reparto de su película. En un primer momento se dijo que la ruptura había sido amistosa y la expareja compartía la crianza de sus hijos. Sin embargo, poco después aparecían las primeras fotos de Olivia de la mano de su nueva pareja Harry Styles, algo que provocó la indignación de su ex. Fue entonces cuando la intérprete de House abandonó el hogar conyugal para mudarse a casa del excomponente de One Direction.

Desde entonces, la actriz, de 38 años, y el músico, de 28, han sido fotografiados en diversas ocasiones, pero tratan de lleva rsu romance en la más absoluta intimidad. Debido al revuelo que suscitó su separación del protagonista de Ted Lasso, la estrella ha preferido mantener su vida personal alejada del foco mediático. Y así lo aseguraba en una entrevista concedida a Variety en la que se refiere a su romance con Styles. "No voy a decir nada al respecto porque nunca he visto que una relación se beneficie de ser arrastrada a la arena pública", señala. "Ambos hacemos todo lo posible para proteger nuestra relación. Creo que es por experiencia, pero también por un profundo amor", añade.

Olivia Wilde considera haber atravesado una epoca difícil tras separarse de Sudeikis al ver cómo su vida personal ocupaba las primeras líneas de los medios de todo el mundo: "Mi familia ha pasado por un tipo de reestructuración y una evolución que debería ser una experiencia totalmente personal. Y no lo es". Si estar bajo el escrutinio público ha sido duro para ella, reconoce que le ha afectado aún más que otras mujeres la criticaran por separarse de Jason. "El elemento más doloroso ha sido que las mujeres me avergüencen por tomar una decisión que fue por mi propia salud y felicidad", revela.

Wilde también se refiere al sorprendente hecho de recibir un documento legal sobre la custodia de sus hijos mientras promocionaba su película en el CinemaCon. Era una citación en Nueva York para aclarar la custodia de Otis, de 8 años, y su hija, Daisy, de 5, los hijos que comparte con el actor, y la recibió en pleno escenario. "Era mi lugar de trabajo", afirma Wilde en la citada publicación. "En cualquier otro lugar de trabajo, sería visto como un ataque. Fue realmente molesto. No debería haber sucedido". Wilde señala que el incidente fue premeditado y malicioso. "Odiaba que su maldad me distrajera del trabajo. Tratar de sabotearme es algo vicioso. Pero no me sorprende. Quiero decir, hay una razón por la que dejé esa relación". Según Wilde, sus hijos son los más afectados. "Las únicas personas que sufrieron fueron mis hijos, porque tendrán que ver esas escenas que nunca deberían saber que sucedió. Para mí, fue espantoso, pero las víctimas eran niños de 8 y 5 años, y eso es muy triste".

Wilde ha abordado en la revista todos las cuestiones en las que ha estado inmersa en los últimos días como el despido de Shia Labeouf. La intérprete estadounidense asegura que prescindió de él en su última película por su forma de trabajar, algo que este ha rebatido de forma contundente. "Tú y yo sabemos las razones de mi salida", ha expresado sin tapujos el Labeouf "Renuncié porque tus actores y yo no teníamos tiempo para ensayar", señala el actor de Transfomers. "Si las mentiras se repiten mucho, se convierten en verdad. Así que esto hace mucho más difícil para mí salir del hoyo en el que me metí con mis conductas", prosigue Shia, que fue acusado de agresión sexual por parte de su ex pareja y buscó tratamiento médico en un centro especializado. "Humildemente te pido que aclares esta historia y tengas mucho éxito con tu película", concluye su nota.

Y por últmo la actriz de Tron: El Legado y Cowboys & Aliensnha negado los rumores acerca de que Styles haya ganado tres veces más que Florence Pugh y asegura que son falsos y sensacionalistas. "Ha habido muchas cosas a las que en gran medida no presto atención. Pero lo absurdo del clickbait inventado y la reacción posterior con respecto a una disparidad salarial inexistente entre nuestros actores principales y secundarios realmente me molestó", confiesa. "Soy una mujer que ha estado en este negocio durante más de 20 años, y es algo por lo que he luchado por mí y por otros, especialmente siendo directora. No hay absolutamente ninguna validez para esas afirmaciones".