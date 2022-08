Doña Letizia y sus hijas, a pie de pista entre las fans durante el concierto de Harry Styles

Que doña Letizia comparta planes de ocio y entretenimiento con sus hijas en su tiempo libre es algo normal, algo que volvía a quedar demostrado durante su asistencia juntas al concierto que daba este verano Harry Styles en la capital. Lo poco o nada común en esta ocasión ha sido comprobar cómo la Reina, acompañada de la princesa Leonor y la infanta Sofía, vivían de forma tan intensa la experiencia de ver al popular artista británico en su paso por Madrid.

El pasado 29 de julio, tal y como adelantó Semana, las tres acudían a un WiZink abarrotado por casi 15.000 personas para disfrutar de la esperada actuación que ofrecía el cantante dentro de su gira mundial Love On Tour. Para no perderse ni un detalle y estar más cerca del escenario, la esposa del rey Felipe y sus hijas decidieron ubicarse a pie de pista e infiltrarse entre la multitud de fans que aclamaban al ex componente del grupo One Direction.

Allí, con las mascarillas puestas y un botellín de agua, la heredera al trono y su hermana pudieron corear seguro algunos de los temas más célebres de su ídolo y grabar algunas secuencias con sus teléfonos móviles. Las imágenes de aquel momento, publicadas ahora por El Español, corroboran la sorpresa que muchos de los asistentes se llevaron cuando vieron a la realeza entre ellos en lugar de estar ocupando un palco VIP.

La Reina y sus hijas se quedaron prácticamente hasta el final del concierto

Eso sí, para velar que todo transcurriera con normalidad, algunos escoltas del equipo de seguridad de Casa Real se encontraban al parecer entre el público y controlaban la situación desde varios puntos. La Reina y sus hijas se quedaron prácticamente hasta el final del concierto, donde el intérprete de éxitos como Sign of the Times y Watermelon Sugar pudo comprobar in situ el auténtico fervor y la pasión de sus seguidoras españolas.

Como suele ser habitual, la estrella del pop internacional e icono de la moda los encandiló a todos con su espectáculo en el interior de un pabellón que había colgado el cartel de 'no hay billetes'. Muchos de ellos llevaban esperando con ansias esa fecha que, a causa de la pandemia, había sido dos veces aplazada. Las ganas de ocupar las primeras filas para tener lo más cerca posible al artista provocó que no pocas personas hiciesen cola frente al WiZink durante, incluso, cuatro días.

"Os amo con todo mi corazón", les decía el cantante a su público durante una velada mágica y apoteósica que duró cerca de dos horas entre los gritos y aplausos constantes de los presentes. La princesa Leonor, que ya está de regreso a Gales para seguir estudiando el Bachillerato en el UWC Atlantic College, fue junto a su madre y hermana tres de esas personas que pueden contarlo.

