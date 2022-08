Harry Styles testigo de una pedida de mano en su concierto de Lisboa

Harry Styles se encuentra triunfando con su gira mundial Love on Tour. Tras su paso por España, donde no quedaba ni una sola localidad vacía, el cantante se desplazó hasta Lisboa para deleitar a sus fans con sus melodías, lo que no esperaba es que en ese concierto el que se iba a llevar la mayor de las sorpresas era él. Mientras se encontraba interpretando Love of my life (el amor de mi vida), uno de los sencillos más románticos de su repertorio, un joven espectador pidió al vocalista que le cediese micrófono para acto seguido arrodillarse ante su novia y pedirle matrimonio. Todo ello bajo la atenta mirada del resto del público y del propio Harry Styles que con ternura observaba la escena. Tras unos minutos de incertidumbre, en el estadio brotó la alegría al escuchar a la muchacha decir sí quiero a la pregunta de su ya prometido. ¡Dale al play y no te pierdas este feliz instante!

Loading the player...

Harry Styles se estudiará en la universidad: la clase sobre el artista y su inesperada conexión con España

El propio novio, todavía abrumado por la gran repercusión mediática que ha alcanzado su propuesta, ha querido agradecer a través de sus perfiles sociales todo el apoyo que está recibiendo para esta nueva vida que está a punto de comenzar. "Mil gracias a todos por vuestra felicitaciones y mensajes bonitos. Fue una experiencia increíble y aún no asimilo nada. A toda la gente que nos grabó, que se alegró y se emocionó, decirles que son increíbles y que hicieron el momento más mágico. ¡Les quiero!. Sin duda, una noche llena de emociones que quedará en su recuerdo para siempre y que otros muchos de sus admiradores anhelan imitar, puesto que para todos ellos es un sueño a cumplir encontrar el amor bajo la atenta mirada de su artista favorito.

VER GALERÍA

Harry Styles un enamorado del 'made in Spain': ¿Por qué le gusta tanto la moda española?

Por el momento, lo que es seguro es que el intérprete sigue cantándole al amor en una etapa dulce para él en ese aspecto. Desde que comenzó su noviazgo en el año 2021 con Olivia Wilde, con la que comparte pantalla en el largometraje Don't Worry Darling, se han vuelto inseparables y ya han dado grandes pasos en su relación, como irse a vivir juntos. Un buen momento personal que compagina con lo profesional, porque, además del evidente éxito de sus espectáculos musicales, también está involucrado al máximo en su imparable faceta como actor.

VER GALERÍA

Además de los títulos que tiene pendientes de estreno, My Policeman y el ya mencionado proyecto con su pareja, según informa el tabloide británico The Sun, habría firmado un multimillonario acuerdo con la casa de ficción Marvel para ponerse en la piel del héroe de acción Eros hasta en 5 entregas distintas de esta saga. De la misma manera, durante una entrevista promocional de su nuevo álbum de estudio, Harry Styles expresó que le gustaría volver a reunirse con sus compañeros de la boyband One Direction, que se disolvió en el año 2015. Un reencuentro, que, a buen seguro, haría las delicias de todos sus fans.

La divertida anécdota de Rosalía con Harry Styles que termina con un 'No me escribas más!