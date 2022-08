La princesa Leonor regresa a Gales mientras el Rey ultima su vuelta al trabajo

La princesa Leonor ya ha puesto fin a sus vacaciones de verano. Este viernes la heredera al trono debe tomar un vuelo con destino Reino Unido para empezar sus clases de segundo de bachillerato Internacional en el internado de Gales UWC Atlantic College, en el que se matriculó el año pasado. Poco a poco la Familia Real vuelve a la rutina y el Rey retomará su agenda el 2 de septiembre con dos actos oficiales, mientras que para doña Letizia no se han programado actividades públicas. Por su parte, la infanta Sofía aún podrá disfrutar de otras dos semanas de asueto ya que los alumnos de secundaria no vuelven a las aulas hasta el 8 de septiembre.

En estos más de dos meses de vacaciones que ha disfrutado Leonor, se la ha visto en Londres, animando, junto a su hermana, a la selección española en la Eurocopa femenina, visitar Santiago de Compostela y hacer la ofrenda al Apóstol y disfrutar de salidas de lo más variadas y familiares en Palma de Mallorca. Después, algunas informaciones apuntan a que los Reyes y sus hijas pusieron rumbo a algún destino secreto antes de la llegada de septiembre.

Leonor vuelve a su día a día en un año decisivo, el último de colegio antes de iniciar estudios universitarios o de comenzar la formación militar. En tan solo dos meses cumplirá 17 años y el 26 de octubre la veremos de vuelta en casa para participar en los Premios Princesa de Asturias. Un otoño muy ajetreado que precederá a las vacaciones de Navidad.

Por su parte, el monarca volverá a tener un acto institucional la semana que viene. Será el viernes, 2 de septiembre, cuando se vea de nuevo a don Felipe en público en dos audiencias que se desarrollarán en el Palacio Real. La primera, con un grupo de tenientes generales y almirante en situación de reserva y después con un grupo de coroneles y capitán de navío. Doña Letizia no tiene previstas actividades oficiales por el momento.

La que sí que disfrutará de unos cuantos días más de vacaciones es la infanta Sofía pues según el calendario escolar de la Comunidad de Madrid, los alumnos de Secundaria vuelven a sus estudios el 8 de septiembre. La Infanta afronta también este año un curso crucial. Hará 4º de la ESO, el último año antes del Bachillerato y en el que tendrá que elegir si se decanta por asignaturas de ciencias, letras, artes o científicas y si seguirá o no los pasos de su hermana y también seguirá su formación en el extranjero y quien sabe si en el mismo colegio que Leonor.