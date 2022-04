Descubierto el contenido del sobre misterioso que Olivia Wilde recibió en pleno escenario

A veces la realidad supera la ficción. Olivia Wilde ha vivido uno de los momentos más incómodos de su carrera. La actriz y cineasta promocionaba su película Don't Worry Darling en el CinemaCon de Los Ángeles cuando fue sorprendida por una mujer que le venía a entregar unos documentos legales. Wilde recibió un misterioso sobre que ponía "personal y confidencial" cuando estaba en pleno escenario presentando su nueva cinta como directora.

La directora no sabía a priori cómo actuar aunque finalmente procedió a abrirlo ante la mirada de los telespectadores para conocer el contenido de la misiva. Confundida y visiblemente nerviosa, preguntó si ese sobre era para ella o si se trataba de una broma o un guión. "Es demasiado misterioso...Voy a abrirlo ahora", dijo mirando al público. Sin revelar el contenido del mismo, lo cerró y prosiguió con la presentación del filme, en el que curiosamente participa su pareja, Harry Styles.

Fue un momento desconcertante que provocó la curiosidad de todos sus seguidores y rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales. Horas después de lo sucedido la web Deadline publicó el contenido del misterioso sobre. Lo que recibió Olivia fueron unos documentos legales de su expareja, el actor Jason Sudeikis, en torno a la custodia de sus hijos.

La revista Variety ha afirmado que el protagonista de Ted Lasso no sabía que Wilde recibiría los papeles de una manera tan pública y humillante. Una fuente le dijo a la publicación: "Se redactaron documentos para establecer la jurisdicción relacionada con los hijos de la Sra. Wilde y el Sr. Sudeikis.. El Señor Sudeikis no tenía conocimiento previo de la hora o el lugar en que se habría entregado el sobre, ya que esto dependería únicamente de la empresa de servicios procesales involucrada y él nunca toleraría que se le entregara de una manera tan inapropiada".

Los detalles de su acuerdo de custodia actual siguen manteniendose en privada y ninguno de los protagonistas se ha pronunciado sobre el contenido del sobre. El CinemaCon ha señalado que está investigando cómo se burló la seguridad para que el documento llegará a sus manos en ese preciso momento: “Nunca en la historia de la convención hemos tenido un incidente en el que alguien se haya acercado al escenario cuando no estaba autorizado para estar allí. A la luz de este suceso, estamos reevaluando nuestros procedimientos de seguridad para garantizar la seguridad de todos nuestros asistentes”, señaló el director general de CinemaCon a través de un comunicado a Deadline.

Sudeikis y Wilde anunciaron el fin de su relación en noviembre de 2020 después de nueve años de relación y dos hijos en común, Otis Alexander, de ochos años, y Daisy Josephine, de cinco. En un primer momento se dijo que la ruptura había sido amistosa y compartían la crianza de sus hijos, aspecto que compaginan con su carrera profesional. Sin embargo, poco después aparecían las primeras fotos de la actriz de la mano de su nueva pareja Harry Styles, algo que provocó el enfado de su ex, ya que tenía la esperanza de que su ruptura no fuera definitiva. Fue entonces cuando la intérprete de House abandonó el hogar conyugal para mudarse a casa del excomponente de One Direction.

