Jason Sudekis desconocía que Olivia Wilde iba a recibir los papeles sobre la custodia de sus hijos en un escenario

Olivia Wilde ha vivido uno de los episodios más surrealistas de su vida. La actriz se encontraba subida al escenario realizando la presentación de su nueva película, Don't Worry Darling, que protagoniza junto a su pareja, el cantante Harry Styles, cuando un misterioso sobre llegó para ella. La actriz no pudo contener su curiosidad y echó una ojeada a su interior. Sin embargo, prefirió seguir con su discurso y no decir nada al respecto. Un hecho que despertó la curiosidad de todos los presentes en el CinemaCon de Los Ángeles y que sería desvelado unas horas más tardes por la web Deadline, ya que lo que contenía este paquete eran los papeles sobre la custodia de los hijos que tiene en común con el también intérprete Jason Sudekis. Ahora se ha conocido lo que opina el actor sobre el incidente.

La protagonista de Rush no fue la única sorprendida por este momento, porque el propio Jason Sudekis no se esperaba que los documentos fueran a llegar en ese preciso instante. Una fuente cercana a la expareja ha asegurado al periódico británico Daily Mail, que el actor no supo de este hecho hasta horas más tarde, cuando se hizo público en los medios de comunicación, y que se encuentra completamente consternado por todo lo sucedido. "Está horrorizado por todo este asunto y nunca hubiera querido que Olivia se viera en esta situación", ha explicado para así borrar toda sombra de sospecha de que esta entrega fuera planeada de alguna manera por él para humillar a su exmujer.

Unos documentos que no eran la resolución de la custodia, sino una simple citación informativa en la que se detallaban los pormenores sobre el tribunal que tomará la decisión sobre el futuro de los menores. Pues, precisamente, los más afectados por este proceso de separación son los dos pequeños que nacieron fruto de la relación de nueve años entre los actores, Otis Alexander, de ocho años, y Daisy Josephine, de cinco. Esta misma persona cercana a la familia ha declarado que el personaje principal de Ted Lasso solo busca asegurar el bienestar de su familia. "Su única prioridad son sus hijos y asegurarse que estén seguros y felices".

A pesar de que la ruptura entre Olivia Wilde y Jason Sudekis se iniciaría de manera amistosa, incluso se llegó a hablar de una posible reconciliación, la aparición de unas fotografías en las que se podía ver a la actriz de la mano del cantante de Watermelon Sugar cabrearon soberanamente al actor y fueron el detonante para que la cordialidad terminara. Fue en ese momento cuando la actriz dejó su hogar en común y comenzó su mudanza a la casa del exmiembro de los One Directon, comenzando una batalla legal por la tutela de sus hijos.

