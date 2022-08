Luces, cámara y... Watermelon Sugar: Anne Hathaway protagonizará la película inspirada en Harry Styles La novela se llama 'The Idea of You', y por el momento no ha sido traducida al español

Está siendo un buen año para los fans de Harry Styles. Además de su disco, Harry's House, su gira (después de dos años posponiéndola) y las películas que pronto estrenará como actor... se ha anunciado que se está preparando una adaptación de The Idea of You, una novela inspirada en el cantante cuando era uno de los miembros de One Direction, y publicada en 2017. La protagonista será la galardonada Anne Hathaway. Pero cómo se relaciona ese libro con el artista de Watermelon Sugar y ¿qué papel interpretará la protagonista de El diablo viste de Prada?

En la película Anne Hathaway dará vida a Sophie, una mujer de 40 años que quiere hacer cualquier cosa por retomar la relación con su hija de 15 años, después de que el padre de la niña se fuera con una mujer más joven. La historia empieza cuando el exmarido de la protagonista cancela el viaje a Coachella que le había prometido a su hija, así que el personaje de la actriz decide tomar las riendas y asistir con su hija adolescente, que es muy fan de una conocida boy band que actúa en el popular festival de música. En el desierto de California conoce a Hayes Campbell, el cantante principal del grupo en cuestión, que se llama August Moon.

Robinne Lee, actriz de 48 años, decidió lanzarse a la literatura con esta novela, The Idea of You, para hablar de cómo la sociedad deja de lado a las mujeres a medida que van haciéndose mayores. "Nunca lo planteé como un libro sobre Harry Styles. Se suponía que debía ser una historia de una mujer que se acerca a los 40 y reclama su sexualidad y descubrirse a sí misma, en un punto de su vida en el que la sociedad descarta a las mujeres como completas, deseables o viables", desvelaba Lee en una entrevista. Sin embargo, es cierto que para el personaje de Hayes Campbell se inspiró en el intéprete de As It Was.

La autora utilizó experiencias pasadas, aspectos de Harry Styles, del príncipe Harry, un poquito de Eddie Redmayne e incluso de su actual marido, Eric Hayes. De hecho, el apellido de su esposo lo rescató para llamar a su personaje principal, que es más joven pero a la vez maduro, sofisticado, culto e inteligente.

The Idea of You empieza a rodarse en octubre bajo la dirección de Michael Showalter y para ser emitido en Amazon Prime Video. Se trata solo de una de las múltiples citas en la agenda de Anne Hathaway, que está viviendo un buenísimo momento profesional. Después de su paso por las series con Modern Love, Solos o WeCrashed, también ha tenido blockbusters como Las brujas de Roald Dahl o trabajos promocionales como un corto de Bvlgari, y ahora tiene tres películas pendientes de estreno y otras tantas aún en fase de preproducción. Viendo qué tienen en común sus proyectos queda claro que la oscarizada actriz está centrándose en historias contadas por mujeres, ya que los títulos The Lifeboat, Mothers' Instinct o Bum's Rush, entre otras, están firmadas en femenino.