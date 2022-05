Anne Hathaway se une a Zendaya en su debut más brillante

El Festival de Cannes en su 75ª edición nos está dejando grandes momentazos. Además, de sus anécdotas, las calles de esta localidad de la Costa Azul nos están dejando estilismos muy inspiradores a través de las tendencias del momento. Y ¿qué decir de su alfombra roja principal más allá de sus fiestas? Allí, los lookazos no dejan de sucederse día tras día (hasta el próximo 28 de mayo que tendrá lugar su clausura). Entre las apuestas de moda que más han gustado destaca la elección de Anne Hathaway. La actriz estadounidense acudió al estreno de Armageddon Time con un diseño de Armani Privé que estaba bañado en lentejuelas. Sin embargo, si algo llamó especialmente la atención, fueron sus joyas.

Durante esta presentación, Anne Hathaway se mostró al mundo entero como la nueva embajadora de la firma Bvlgari. Además, con motivo de este destacado nuevo papel, la protagonista de El diablo viste de Prada tuvo el honor de mostrar la colección Bvlgari Eden, The Garden of Wonders en estreno mundial con el collar Mediterranean Reverie que presentaba un zafiro de Sri Lanka en talla cojín de 107,15 quilates y cadena que combinaba platino, zafiros talla baguette y diamantes en distintos tipos de talla. Una joya que de acompañaba de un anillo a juego con un zafiro ovalado de 18,12 quilates también de Sri Lanka.

Ahora, Anne Hathaway da un paso más en su relación con la casa romana de joyas y presenta su primera colección con ella. En concreto, la estrella de Hollywood debuta como una de las protagonistas de la campaña Unexpected Wonders para 2022. Frente al objetivo del fotógrafo Dan Jackson (como también hace Zendaya, una de sus compañeras en este nuevo proyecto), podemos verla lucir piezas de Alta Joyería, de la gama Serpenti o de la colección Divas’ Dream.

Entre las creaciones que lleva, podemos verla con un fabuloso collar de esmeraldas y diamantes de Alta Joyería. Se trata del diseño Tribute to Paris (un homenaje a la capital francesa visto desde la perspectiva de Roma) que lució en primicia Julianne Moore sobre la alfombra roja de Cannes. Esta joya, pertenece a la nueva colección de la firma Eden The Garden of Wonders, que se inspira en la esmeralda como gema principal.

El fulgor de Bvlgari en Cannes

En el Festival de Cine de Cannes, Bvlgari se ha ganado un hueco privilegiado entre las estrellas que quieren que sus looks deslumbren de forma fabulosa. Además de Anne Hathaway o Julianne Moore, son muchas las invitadas que han confiado en las piezas de la casa romana para culminar sus estilismos. De este modo, podemos fichar a Naomi Campbell. La supermodelo de los noventa causó sensación en el certamen cinematográfico con dos piezas deslumbrantes.

Durante la presentación de la película Decision To Leave y junto con escotado vestido de plumas de Valentino, Naomi Campbell lució justo un día después de su 52º cumpleaños el collar Serpenti Ocean Treasure. Se trata de una creación que rinde homenaje a los “elementos naturales [como las profundidades marinas] y su poder para generar belleza”. Posee un impresionante zafiro en forma de gota de 61,30 quilates de Sri Lanka que cuelga de la boca de una serpiente que surge de una gargantilla entrelazada. Lo acompañó del anillo Serpenti Ocean Treasure a juego. En este, se puede admirar un zafiro cojín antiguo de 8,02 quilates de Sri Lanka en engaste de platino.

Sin embargo, el tándem supermodelo de los noventa y Bvlgari, no ha sido exclusivo de Naomi Campbell. Por ejemplo, también hemos podido ver a Carla Bruni con impresionantes piezas de la casa romana. Así, durante el estreno de Triangle of Sadness, la que fuera también primera dama de Francia lució un vibrante collar multicolor, modelo Color Fantasia, que se acompañaba de las tonalidades contrastadas de la kunzita (hasta cinco podemos ver), turmalinas, rubelitas y los elementos de crisoprasa de Paraiba. Piezas que se engarzan a modo de ola. Lo acompañó de un anillo cóctel tipo bouquet a juego. En él, destaca una rubelita de talla cojín en talla brillante y 10,95 quilates en un engaste adornado con amatistas y pavé de diamante.

Igualmente, Carla Bruni también estuvo en la presentación de la película Forever Young. Otra oportunidad en la que confió en piezas de Bvlgari para culminar su estilismo. En concreto, llevó un collar de Alta Joyería en platino con un diamante pera de 18,88 quilates, 30 diamantes pera de 12,34 quilates, 47 diamantes de talla brillante redondo y pavé de diamantes (9,60 quilates). Lo combinó con un anillo de Alta Joyería en platino con un diamante redondo talla brillante de 4,01 quilates, 18 diamantes talla fantasía de 0,60 quilates, 4 diamantes de talla marquesa de 0,55 quilates y pavé de diamantes de 0,62 quilates.