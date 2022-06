Viajamos a París con Anne Hathaway y Priyanka Chopra para conocer lo nuevo en Alta Joyería

Bvlgari vuelve a transportarnos a su majestuosidad y su elegancia italiana. Esta vez ha sido en París con motivo de su exclusiva colección de Alta Joyería en una velada repleta de sorpresas de la que ¡HOLA! ha sido testigo de excepción. Viajamos hasta la Ciudad de la Luz para conocer de primera mano esta maravilla de la joyería, bautizada como Eden The Garden of Wonders inspirada en las formas y el color de las increíbles gemas de la naturaleza. Aquí, Anne Hathaway, Priyanka Chopra, Tina Kunakey y Carla Bruni deslumbraron con sus impresionantes looks de fiesta aderezados, como no podía ser de otra manera, por las piezas de la marca anfitriona. Repasamos lo mejor de una noche mágica en la que las piedras preciosas, esmeraldas, topacios, diamantes y aguamarinas pusieron la nota de brillo y color.

Carla Bruni y la gran esmeralda

La supermodelo se convirtió en una de las protagonistas de la noche, ya que no fue una invitada más, sino que, además estuvo a cargo del espectáculo musical y se subió a la pasarela para desfilar con las creaciones exclusivas de la casa italiana. A modo de curiosidad, se cambió hasta en tres ocasiones, apostando siempre por diseños negros de corte minimalista combinados con majestuosas piezas de la colección. En la imagen, la vemos con un precioso collar en platino decorado con una gran esmeralda ovalada central, 461 esmeraldas buff-top y 369 diamantes en talla fancy shape y pera, así como una pulsera a juego de oro blanco con sieta esmeraldas brillantes redondas y diamantes en talla brillante y pavé. Sin duda una de las joyas más alucinantes de la colección.

Junto a Carla, otras modelos como Blesnya, Faretta, Ashley Radjarame y Greta Hofer caminaron también por la pasarela, que era curvilínea y estaba inspirada en uno de los iconos de la marca: la serpiente. La metamorfosis de este reptil, emblema de Bvlgari y protagonista de buena parte de sus colecciones, es uno de los temas creativos de esta nueva línea que toma como referencia el jardín del Edén.

Una experiencia inolvidable en el Edén

Tras la presentación de la colección, se ofreció una exclusiva cena creada por el chef francés de tres estrellas Michelin Yannick Alleno y el chef italiano de dos estrellas Michelin Emanuele Scarello, la cual se sirvió en un marco inigualable decorado también en base a la temática de las piezas: el Jardín del Edén más lujoso como hilo conductor. Mesas serpenteantes, sillas doradas y un espectacular techo cuajado de plantas y flores en tonos rojizos. Posteriormente, Carla Bruni se unió al cantante Mario Biondi para interpretar algunos de sus temas más emblemáticos y poner a bailar a los asistentes.

Los looks de las invitadas

Entre las invitadas más destacadas se encontraban actrices, cantantes y modelos reconocidas a nivel mundial, quienes se adelantaron a la temporada con estilismos muy coloridos ideales para las largas noches de verano. Nos encantó Anne Hathaway, que acaba de ser presentada como embajadora de la marca tal y como comprobamos en el festival de Cannes. Se decantó por un conjunto dos piezas de Valentino compuesto por un vestido largo que llevó abierto a modo de camisa y unos shorts a juego. Despejó su rostro con un moño alto que le permitía mostrar a la perfección su majestuoso collar, una preciosa gargantilla en platino decorada con diamante en forma de cojín y una cascada de flecos brillantes, una pieza confeccionada con un total de 1.110 diamantes en distintas tallas y tamaños.

Al igual que ella, la cantante Lisa, del grupo BlackPink, también se decantó por un conjunto amarillo de líneas minimalistas, en su caso perteneciente a la marca Pinkong. Aportó contraste sumándole un conjunto de pendientes, gargantilla y anillo de platino, esmeraldas y diamantes, así como un brazalete de diamantes perteneciente a la línea Serpenti de la casa anfitriona.

Por su parte, la actriz Priyanka Chopra escogió un escotadísimo diseño de la firma Rasario, un vestido de manga larga y falda fruncida confeccionado en un tejido brillante de tono cobre que cedía el protagonismo al impactante collar, una creación en forma de serpiente que abraza el cuello realizado en oro rosa con una espinela rosa viva pera, 207 diamantes en forma de fantasía, dos diamantes en forma de marquesa y pavé de diamantes. Lo acompañó de dos diamantes a juego pertenecientes también a la colección que se presentaba, uno con detalles de nácar, espinela, rubelitas y amatistas y otro con espinela y diamantes.

Tina Kunakey eligió un vestido verde lima que realzaba su piel, un modelo de Y/Project con cuello camisero y falda larga que agrega una original abertura circular en el abdomen, así como cinturón a tono para marcar el cuerpo. Aportó el toque de alegría y color con una gargantilla en oro rosa con 27 turmalinas paraiba pera, 15 espinelas ovaladas, 8 tanzanitas ovaladas y diamantes, que conjugó con unos maxipendientes a juego.

Una vez más, Jean-Christophe Babin, CEO de la firma italiana desde hace casi una década, y Lucia Silvestri, diseñadora detrás de todas estas increíbles creaciones, ejercieron de perfectos anfitriones. Lucia volvió a convertirse en la mejor embajadora de sus propias piezas al combinar un precioso collar de diamantes y piedras preciosas de colores con un vestido bicolor de Balestra, modelo de cuerpo negro semitransparente y falda de vuelo en azul eléctrico. Lujo en estado puro.