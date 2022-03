Los secretos de la Alta Joyería de Bvlgari: gemas exclusivas y 200.000 horas de trabajo

Esta primavera Bvlgari ha presentado en Milán Magnifica, su nueva colección de Alta Joyería, en un evento que reunía a numerosos rostros conocidos y se convertía en una espectacular oda a la belleza, la alegría y la elegancia tras un año de lo más complicado. Si algo transmiten estas piezas es, precisamente, esas ganas de volver a disfrutar, vestirnos de fiesta y mostrar la mejor versión de nosotros mismos. Una vez más, la casa italiana impactaba con sus propuestas de Alta Joyería, una línea totalmente exclusiva compuesta por las piezas más selectas de la firma, auténticas obras de arte dignas de museo cuajadas de impresionantes gemas de colores y diamantes. La producción de estos diseños es muy distinta a la del resto de colecciones, y es que se fabrican de manera artesanal, empleando algunas de las piedras más raras del mundo para crear modelos absolutamente únicos y lujosos. Magnifica, que ha requerido cientos de miles de horas de trabajo, está compuesta por 122 obras, entre las cuales hay 60 valoradas en más de un millón de euros. Pero, ¿cómo es crear estas fabulosas joyas? Lucia Silvestri, directora creativa de Bvlgari, nos desvela todos los secretos desde su taller en Roma.

- ¿Desde cuándo cuentan con una línea de Alta Joyería en Bvlgari? ¿Qué supone para la marca tener este tipo de colecciones?

Desde el principio. Es una manera de compartir la belleza de las joyas, la cara más artística. Queremos transmitir la importancia de la belleza, tenemos piedras preciosas, colores increíbles, artesanía... Son obras de arte a la manera italiana y buscamos transmitir ese mensaje de belleza.

- ¿A qué tipo de mujeres están dirigidos estos diseños?

Tenemos joyas para todo tipo de mujeres: seguras de sí mismas, románticas, sencillas... A mí me encanta lucirlas no solo para un evento especial sino algunas más finas para cualquier ocasión.

- ¿Qué diferencia a Magnifica 2021 de las anteriores líneas de Alta Joyería de Bvlgari?

Esta colección es un tributo a las mujeres magníficas, hay una especie de renacer después de la pandemia. Queríamos compartir la belleza y la alegría, los colores, etc.

- La selección de las piedras es muy importante para usted ¿cómo es ese proceso?

Es un proceso muy trabajoso, primero tengo que seleccionar las gemas y luego comprobar el corte, ver si las queremos volver a cortar... Este es realmente el punto de partida de las nuevas colecciones: primero se eligen las piedras y luego, basándose en ellas, se diseña la joya. En realidad tenemos dos procesos, el primero cuando trabajamos con gemas y diseñamos en torno a ellas, y el otro, cuando trabajamos con diamantes. En este otro caso, empezamos diseñando y luego adquirimos los diamantes, porque son más fáciles de encontrar que las piedras de colores.

- ¿Cuál diría que es la piedra más especial que se ha empleado en Magnifica?

En esta colección hemos utilizado muchas piedras magníficas, podemos hablar por ejemplo de las turmalinas paraíbas [una piedra famosa por su color intenso y considerada de las más raras del mundo]. El collar Mediterranean Queen es una pieza con cinco turmalinas paraíbas, la central tiene 153 quilates. Empecé con esa, la idea era crear un collar con solo una piedra, tras dos semanas decidí añadir otras dos y acabé sumando otras 2. Creamos un gran collar, un collar 'wow' que solo Bvlgari puede hacer, y este es. Por las piedras por supuesto, por su estilo y su calidad, pero también por su artesanía, el trabajo es muy díficil porque las gemas pesan mucho y queríamos crear una pieza que no fuera muy pesada, pero sí fuerte y que sujete bien.

- ¿Es esa su pieza preferida de la colección?

Es una de mis preferidas. Me encanta ponérmelo, y pensar en cómo Bvlgari es la firma maestra en este tipo de collares magníficos. Es una de las piezas típicas que demuestran que Bvlgari hace historia en joyería.También el Imperial Spinel, de 131 quilates, otro de mis preferidos, pero no tengo un favorito. Otro es el Ruby Metamorphosis, es precioso, es increíble. El reto aquí fue el trabajo artesanal, este collar puede ser lucido de 9 maneras diferentes, puedes llevarlo completo, solo el choker [de rubíes y diamantes], con y sin la borla, y luego el colgante es un broche.

- No solo trabaja con gemas, sino que la gargantilla Monete Weave que lució Chiara Ferragni en el concierto privado en el Teatro La Scala está decorada con una moneda del Imperio Romano cuya procedencia se estima entre los años 54-68 d.C. ¿Cómo es contarcon objetos como este, dignos de cualquier museo arqueológico?

Monete es uno de los modelos icónicos de Bvlgari, desde el principio trabajamos con estas monedas antiguas de Grecia o del imperio Romano. En este caso, en Magnifica queríamos rendir homenaje a las mujeres y la inspiración es Zaha Hadid, una de nuestras musas. Puedes ver en el diseño la geometría, pero es flexible y articulado como su estilo, me gusta el mix entre Bvlgari y Hadid, yo conecto mucho con su forma de ser.

- ¿Dónde se consiguen este tipo de monedas y piezas tan especiales?

Tenemos intermediarios, es un mercado muy secreto al que van pequeños coleccionistas y seleccionan las monedas. Pero es todo por Bvlgari, que tiene acceso a ello y tiene esta cercanía a la creatividad. Las monedas son algo emblemático de la firma y seguimos usándolas, además lo hacemos de una manera muy diferente.

- ¿Cuánto tiempo se tarda en crear este tipo de joyas?

Más o menos 1500 horas, pero hay algunas de hasta 2200.

- ¿Qué es lo más difícil del proceso creativo?

Lo más difícil para los artesanos es conseguir flexibilidad. No queremos crear piezas rígidas e incómodas, queremos algo que sea moderno y geométrico pero también cómodo de lucir. Yo me he probado todas las joyas que tenemos en Magnifica, me gusta entenderlas, ver si son cómodas y ponibles.

- ¿Por qué se decide hacer este primer gran evento post pandemia en Milán?

Porque fue como un renacer de la ciudad, era un regalo que queríamos hacerle porque ha sufrido mucho la pandemia, es una de las que peor lo ha pasado. Además, tenemos un hotel precioso, una tienda preciosa y queríamos 'relanzar' de alguna manera a Milán y disfrutar la vida, las fiestas y la alegría.

- ¿Qué momento considera que fue el más especial de estos días?

Volver a ver a la gente, a los clientes y a la prensa, fue muy emocionante empezar de nuevo y enseñar nuestra colección con ese mensaje positivo de belleza, de alegría y de arte. Fue increíble ver las ganas que tenía la gente de disfrutar la vida.