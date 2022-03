Las tres fiestas que han recuperado el brillo de Milán como capital de la Alta Joyería

Milán se ha vuelto a vestir de fiesta gracias a Bvlgari, que ha querido rendir homenaje a la "valentía" de esta ciudad tras mostrar una fortaleza única por su sufrimiento en la pandemia del coronavirus. Con este objetivo a través del que se quiere transmitir un mensaje de "esperanza y determinación para el futuro", la histórica compañía romana que comenzó su imparable actividad en 1884 ha elegido esta capital italiana de la moda para presentar su nueva colección de Alta Joyería y Relojes de Alta Gama Magnifica 2021. En total, tres eventos han mostrado estas fabulosas piezas; tres citas muy diferentes en las que el CEO de la casa desde 2013, Jean-Christophe Babin, y la directora creativa de estas nuevas creaciones, Lucia Silvestri, han estado acompañados de embajadores de la marca como las supermodelos Lily Aldridge o Nieves Álvarez, la actriz Ester Expósito o la influencer Chiara Ferragni, entre otras invitadas.

Un concierto exclusivo en el Teatro de La Scala

Las celebraciones para conocer la colección Alta Joyería y Relojería de Alta Gama Magnifica 2021 comenzaron el 3 de junio en uno de los edificios históricos más impresionantes de Milán, el Teatro de La Scala. Este enclave cultural reconstruido tras su destrucción parcial en la Segunda Guerra Mundial acogió una velada exclusiva en la que de forma privada el director Pietro Mainiti dirigió los acordes que hicieron que la Orquesta de La Scala interpretara una selección de arias italianas, entre las que no faltaron famosas composiciones de Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini o Vincenzo Bellini. Una noche histórica en la que el dress code exigía black tie y en la que no faltaron joyas y relojes de Bvlgari acompañado los looks de los invitados.

Un cóctel entre adornos florales y piezas de Alta Joyería

A la mañana siguiente, un almuerzo exclusivo, organizado por el chef con tres estrellas Michelin Niko Romito, fue el siguiente plan que hizo disfrutar a todos los invitados del lanzamiento de Magnifica 2021. Bajo una carpa exquisitamente decorada para la ocasión con adornos florales naranjas y rosas -flores que se donarán a Bérgamo, una de las ciudades más afectadas por la pandemia- , los 350 metros cuadrados de los jardines que posee el hotel Bvlgari de Milán acogieron este segundo festejo en el que sus invitadas mostraron un dress code más relajado, dominado por la elección vestidos cócteles y tendencias veraniegas, como los vestidos blancos con calados que conectaron a Nieves Álvarez y Ester Exposito. Por su parte, el actor español Jaime Lorente demostró un guiño a la innovación al combinar su traje de chaqueta con unas zapatillas blancas.

Además de disfrutar del selecto almuerzo en el que se pudo degustar bacalao a la crema, lasaña de verduras y lubina al vapor, el hotel, ubicado en un palacio del siblo XVIII en pleno centro de Milán, también contó con varias actividades que amenizaron este cálido. Por un lado, varias modelos vestidas con diseños en color albaricoque y magenta se encargaron de acercar a todos los comensales algunas de las piezas de Alta Joyería que forman la colección Magnifica 2021.

Y por otro, también se pudo disfrutar de una actuación de la orquesta del Teatro del Silenzio de Andrea Bocelli bajo las órdenes de Beatrice Venezi, quien a sus 31 años se ha convertido en una de las directoras más jóvenes y éxitosas de italiana. Con su batuta, marcó el ritmo de un emotivo homenaje al fallecido director y compositor Ennio Morricone.

Un fin de fiesta inolvidable

Para concluir este maratón de actividades que recuperan el brillo de Milán, el hotel Bvlgari sirvió también de escenario de una cena exclusiva donde no faltó un desfile de moda con las nuevas piezas de Alta Joyería como protagonistas ni actuaciones musicales. De nuevo, Beatrice Venezi volvió a derrocha talento frente a todos los presentes en esta velada de gala. Sin embargo, no fue la única que se subió al escenario, pues también se pudo disfrutar de una actuación conjunta de Andrea Bocelli y su hijo Matteo; así como de la soprano Serena Gamberoni.