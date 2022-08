En HOLA!4u Momentos surrealistas con Harry Styles, de fiesta con C. Tangana… Las mejores anécdotas de Cristina Boscá, la locutora más divertida La comunicadora valenciana lleva casi dos décadas detrás de los micrófonos y desde 2018 al frente del matinal 'Anda ya'

Lleva tantos años haciendo radio que Cristina Boscá se ha convertido, sin duda, una de las voces más reconocidas de las mañanas. Valenciana de nacimiento, la profesión la trajo muy joven a Madrid, concretamente a LOS40, onda en la que ahora mismo dirige y copresenta uno de los morning shows más divertidos de nuestro país, ‘Anda ya’. Y es que a pesar de levantarse muy temprano, ahora mismo a la 5:30 aunque en otras épocas llegó a ser a las 4:30 de la mañana, su trabajo le compensa: “Tengo que transmitir bueno rollo y energía positiva y la verdad que me hace sentir mejor, es como un bucle, soy muy feliz”. Una profesión que le apasiona y que además le brinda la oportunidad de recopilar las mejores anécdotas como cenar con Maluma o salir de fiesta hasta el amanecer con C. Tangana, ¡casi nada! Aunque también ha tenido momentos complicados como su entrevista al grupo One Direction que, como ella misma nos cuenta, pudo salvar gracias a un maravilloso Harry Styles. Si quieres saber más sobre Cristina y conocerla más de cerca, ¡dale al play!