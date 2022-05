El lapsus de Cristina Boscá al recordar su boda: '¡Me casé con 18 años!'

Hay historias de amor que son dignas de un guion de película. Muchos actores, cantantes, presentadores, influencers, deportistas... han hablado en alguna ocasión de cómo conocieron a su media naranja y cuál es su secreto para estar juntos durante tantos años. Una de esas bonitas historias es la protagonizada por Cristina Boscá y su marido, Ángel Martos, que se conocieron cuando eran muy jóvenes. Desde entonces, ya nunca más han vuelto a separarse y tienen la familia con la que siempre soñaron.

La conocida locutora de radio ha hablado de ello este jueves durante su programa, Anda Ya, que presenta todos los días junto a Dani Moreno, más conocido como 'El Gallo'. Cristina ha dicho emocionada que el 19 de mayo es una fecha muy especial para ella, ya que es la celebración de su aniversario con su marido. "Hoy es una fecha bonita", ha dicho en directo. "Dices eso porque celebras algo hoy, ¿no?", comentó 'El Gallo'. "Sí, hoy es mi aniversario de boda... ¡Me casé hace 15 años, chaval! Porque tenía entonces... 18, me casé con 18 años", dijo provocando la risa de su compañero, ya que las cuentas no le salían: "¡Qué mentirosa eres!".

"¡Déjame, va!", respondió Boscá, que en realidad tenía 24 cuando pasó por el altar. No sabemos si lo hizo intencionadamente y fue una mentira piadosa para no desvelar cuál es su edad realmente (cumplirá 40 el próximo 28 de mayo) o es que al hacer la cuenta le fallaron las matemáticas, pero 'El Gallo' no podía parar de reír. "Sí, claro, ¡me casé con 13!", dijo. "Hombre, pues la verdad es que me casé superpronto. En realidad es que fue un evento muy peculiar de mi generación. En la tuya os casábais a esa edad, pero en la mía no", bromeó con su compañero de programa.

A lo largo de este tiempo, tanto Cristina como Ángel se han dedicado mensajes muy bonitos que demuestran que siguen tan enamorados como el primer día. "Encontrar con 12 y 13 años a la persona que sera tu otro yo en la vida solo pasa en las peliculas" o "Pasa el tiempo y veo el mismo brillo en tus ojos que cuando te conocí con 13 años", son algunas de los textos que ha compartido Martos junto a varias imágenes de hace años, donde les vemos jovencísimos. "¿Quién es esa?", confesó la presentadora de radio al verse irreconocible con el look que llevaba por aquel entonces.

En 2018, la pareja cumplió su deseo de aumentar la familia. El pequeño Gabriel vino al mundo el 24 de junio llenando su hogar de alegría, risas y muchas travesuras. Dos años más tarde nació su hermanita, Álex, así que ya tienen a la parejita. "Con 13 años conocí a la primera mujer de mi vida, Cristina Boscá, con 39 he conocido a la segunda. Princesa o guerrera bienvenida a este mundo, Álex", es el precioso mensaje que escribió Ángel en sus redes para anunciar la llegada de su hija.

La presentadora de LOS40 está feliz junto a su marido y sus dos niños, y así lo confiesa siempre que tiene ocasión. "No puedo estar más enamorada de ella. Y me quedo embobada viendo la personita mayor en la que se está convirtiendo. Jugando a cuidar, imitándonos...", dijo recientemente sobre su hija.