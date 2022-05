Ariadne Artiles disfruta de un día en la playa con sus tres hijas: 'La suerte de mi vida'

¡Cómo han crecido! Eso es lo primero que hemos pensado al ver la nueva foto que ha publicado Ariadne Artiles con sus hijas. En la imagen vemos a la modelo canaria disfrutando de un día de playa con Ari, su hija mayor, y las gemelas María y Julieta, que acaban de cumplir un año. "La suerte de mi vida. Feliz día de la familia #Quebonitalavida", es el mensaje que ha compartido con sus seguidores. Ariadne ha confesado que "el tiempo vuela" y no puede estar más orgullosa de la familia que ha formado junto a su pareja, José María García Fraile.

La foto ha enamorado a todos sus seguidores y han llenado su post de mensajes así de bonitos: "¡Qué grandes están!", "Qué bella familia has formado, Ari", "Maravillosa fotografía", "¡Preciosas!", "Tremendo equipazo", "Es duro, pero maravilloso. Amor infinito", "¡Cómo han crecido!", "Qué tres princesas tienes"... Además, la actriz Xenia Tostado le ha dicho: "Te debes de aburrir un montón", a lo que Ariadne ha respondido: "Ni un segundo". Silvia Abascal también ha comentado: "Qué fortuna...", además de recibir el amor de otras compañeras de profesión, como es el caso de Judit Mascó o Patricia Yurena.

Las "guerreras" de Ariadne, como ella las llama cariñosamente, cumplieron su primer añito de vida el pasado mes de abril. María y Julieta se convirtieron en las grandes protagonistas de una celebración en la que no faltaron los globos, una preciosa decoración y tartas personalizadas con sus nombres. En estas imágenes compartidas por la modelo puede verse lo simpáticas que están y lo mucho que les gusta la playa, igual que a su madre.

Vuelta al trabajo

Tras estos meses dedicada por completo al cuidado de sus hijas, Ariadne ha vuelto recientemente al trabajo. La modelo ha retomado algunos compromisos profesionales y, además, lo ha hecho lejos de nuestro país. Acompañada de su madre, viajó hasta Los Ángeles y después a Nueva York, donde estuvo trabajando nada más y nada menos que con Cindy Crawford. Las dos tops han colaborado en "un proyecto muy especial", tal y como confesó la propia Ariadne, que por el momento no ha contado más detalles. "Es hora de despedirse de esta gran ciudad y volver a casa. Ya con muchas ganas, deseando ver a mis bebés", confesó.

Su postparto

Aunque la hemos visto posando así de espectacular en bikini, la modelo confesó recientemente que estaba recuperándose de un postparto que no ha sido ni está siendo fácil. Han pasado más de doce meses desde que dio a luz, pero la top canaria sigue en ello, mejorando poco a poco. Además, se sinceró con sus fans al hablar de la diástasis (la separación de los dos músculos rectos abdominales) que sufrió tras el parto.

La pareja de José María García Fraile contó que "aún estoy en ello" y que lo lleva "un día mejor que otro, pero estos bultos aún significan que me queda un largo camino por delante", escribió junto a una foto en la que mostraba su barriga. "No es fácil y poco se habla de ello, la vida de madre tiene sus cosas... y no queda otra que tener mucha paciencia", es el mensaje que mandó a otras mamás que puedan estar en una situación como la suya.