Ariadne Artiles celebra los 40 recordando cada una de sus 'versiones' del pasado

Ariadne Artiles vivió este martes una jornada muy especial al entrar en la década de los 40. Una fecha importante para ella en la que la modelo canaria ha hecho un repaso del camino recorrido hasta ese momento, compartiendo unas bonitas palabras con sus seguidores, sobre las etapas que ha vivido y sus intenciones vitales a partir de ahora, algo que ha ilustrado junto a unas preciosas y tiernas fotografías en las que se la ve feliz abrazada junto a sus hijas. "Y llegó el día, ese día que uno siempre mira de lejos como si quedara una eternidad", ha comenzado su publicación. Ariadne se ha mostrado sorprendida por la rapidez con la que pasa el tiempo, "40 añitos, se dicen pronto y pasan más rápido de lo que nunca pude imaginar". El cambio de década le ha llevado a hacer un balance y echar la vista atrás para ver a su "yo" del pasado. Nos convertimos en las personas que somos por las experiencias que hemos ido acumulando a lo largo del paso de los años y, aunque no siempre es fácil, la modelo ha reconocido que "ha sido bonito recordar cada una de mis versiones, hablar con ellas y darles las gracias por haberme traído hasta aquí".

Todas las personas con las que nos relacionamos a lo largo de nuestra existencia influyen de alguna manera en nosotros, y Ariadne también se ha acordado de ellas en una fecha tan señalada. "A cada persona que ha pasado por mi vida también quiero darle las gracias, todas me sitúan donde estoy, donde quiero estar", ha declarado. La autora de Pura vida ha recordado con cariño cómo cuando tenía 9 años creía tener la solución para todos los problemas del mundo y cómo era "una mini mami siempre dispuesta a cuidar y lista para lo que fuera", aunque también ha reconocido que "la vida me hizo madurar tremendamente rápido".

Hoy en día es madre de familia numerosa y tiene tres hijas; Ari, la mayor, de 4 años, y María y Julieta, nacidas el pasado mes de abril, a las que rápidamente otorgó el título de "guerreras" por las complicaciones que tuvieron durante el parto, pero ha reconocido que a los 15 años también pasó un época en la que fue "una rebelde sin causa, qué poca vergüenza se puede llegar a tener y qué poco pensamos en nuestros padres", hablando ahora desde la perspectiva y la experiencia que le otorga la maternidad. La modelo tiene clara una cosa y es que no debemos renegar de nuestra manera de ser en otros momentos de nuestra vida ya tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. "A nuestras versiones pasadas hay que agradecerles el camino sin juzgar porque no sabían lo que saben ahora".

Nacida en Las Palmas de Gran Canaria, con 17 años hizo las maletas para irse a Madrid a estudiar Psicología. Una decisión que cambiaría el rumbo de su vida e hizo que su vida encontrará el camino a seguir. "Por suerte la cosa se encaminó y con 18 era una psicóloga de vocación que finalmente se lanzó a la aventura de la vida con una carrera de modelo fortuita como dirección". Fue entonces cuando el fotógrafo Bruce Weber la eligió para la campaña que supondría su despegue internacional, convirtiéndose en imagen de la firma Abercrombie & Fitch.

La fundadora de La vida madre hace balance sobre lo acontecido en su periplo vital. "Estos 40 años han estado llenos de experiencias de todo tipo, las más bonitas de mi vida sin duda en los últimos años y también las más duras, y durísimas en la última década", ha confesado con sinceridad. Pero todo es necesario para crecer y para avanzar porque "así es la vida, una montaña rusa que nos acelera el corazón continuamente, y espero que así siga siendo porque esa es la única señal que nos recuerda que estamos vivos".

Ariadne es feliz junto a su pareja José María García Fraile, hijo del conocido periodista José María García, padre de sus tres hijas y reconoce comenzar esta nueva etapa "llena de amor, nunca imagine tanto..." La modelo se siente plena y muy agradecida ya que "todo lo que siempre soñé no se podía comprar, así que hoy imagino que algo muy bueno tuve que hacer en otras vidas porque en esta me lo dieron todo", y considera que no hay mayor fortuna que esa.

Su mensaje ha continuado reafirmando el momento actual y sin nostalgia por lo pasado, sino con ilusión por lo que está por llegar. "No diré aquello de que los 40 son los nuevos 20 porque no es cierto, los años que cumples son los que ya no vas a vivir pero lo que sí tenemos aún es toda la vida por delante", y ha mostrado sus intenciones en esta nueva vuelta al sol: "pienso exprimir al máximo cada segundo al lado de estas tres mujercitas que son el mejor equipo de vida que nunca pude imaginar", haciendo referencia a sus hijas, que aparecen en la imagen que acompaña a este sentido texto y que se han convertido en el centro de su vida. También ha querido agradecer a los que están siempre cerca "mandando buena energía y mensajes llenos de amor, gracias, porque la vida compartida siempre es mejor. "Qué bonita la vida", con esta sencilla y contundente frase ha finalizado un sincero mensaje con el que ha celebrado sus 40 vueltas al sol.

