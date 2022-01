Ariadne Artiles, en un complicado momento familiar por el ingreso de su padre en el hospital

Ariadne Artiles no atraviesa por su mejor momento en lo que al plano familiar se refiere, después de que la propia modelo canaria de 39 años haya contado que "tengo a mi padre ingresado hace un mes y no está siendo muy fácil". Una delicada situación personal que, lógicamente, copa toda su atención en las últimas semanas y le impide dedicar más tiempo a interactuar con sus seguidores. "Están siendo días de poca inspiración y pocas ganas de compartir", escribe cuando uno de ellos le pregunta por su menor actividad últimamente en las redes sociales. "A veces ayuda compartir, pero otras necesitas simplemente estar fuera de todo", expresa en alusión a los instantes en los que a uno le pide el cuerpo desconectar por completo. "Instagram es solo un diez por ciento de nuestras vidas. No deberíamos olvidar esto nunca (por favor)", sentencia a continuación.

Las fotos más bonitas de Ariadne Artiles con sus gemelas

VER GALERÍA

Tras explicar lo que ocurre en su entorno, Ariadne ha recibido numerosos mensajes de cariño dirigidos a su progenitor, que se llama Ángel, para que este se recupere cuanto antes. La modelo ha respondido dando las "gracias de corazón por todo vuestro apoyo y buenos deseos para mi padre", porque "estoy segura que toda esa energía le sentará muy bien", añade. También ha revelado una triste noticia como es la reciente pérdida de su mascota, al contar que "murió hace un mes, justo cuando mi padre se puso malito", declara. "Para que luego digan que los perros no son de la familia", subraya. "Hay pocos lazos más fuertes que los de un perro y su dueño", apostilla. Ariadne adora al patriarca de la familia, como demostraba ella misma el pasado 19 de marzo en el Día del padre. "Feliz en tu día, papá. Que nadie te borre nunca tu ingenuidad. Siempre serás mi Peter Pan. Te quiero mucho", le decía con emoción y una tierna imagen de ambos juntos.

Ariadne Artiles presume de cuerpazo seis meses después de ser madre

VER GALERÍA

Por otro lado, en la ronda de preguntas con sus seguidores, se han interesado por si la ex de Fonsi Nieto seguía con la lactancia materna que ha llevado hasta ahora tras dar a luz el pasado 4 de abril a sus preciosas gemelas María y Julieta, hermanitas de la pequeña Ari. "No, la he dejado hace un par de semanas", explica la mamá sobre esta opción para alimentar a sus hijas menores, que ya tienen más de nueve meses. "Ya no era viable para mí", señala. "Esta vez ha sido más duro, pero me siento tranquila de haberlo hecho lo mejor que he podido, aunque con mucha penita", apostilla. "La vida de madre nunca es igual con cada hijo, aún siendo la misma madre", termina diciendo con esa máxima y valioso consejo para muchas mujeres que estén en un situación parecida a la suya. Por último, hay quien ha pedido a Ariadne Artiles que cuente cuál es el secreto para "llevar una casa y tres niñas" a la vez, a lo que su respuesta no ha podido ser más clara y entendible: "Con paciencia y mucho amor", escribe.

Ariadne Artiles, una 'mamarazzi' en acción

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.