Ariadne Artiles: “ser madre te prepara para lo que sea”

Ariadne Artiles, que daba la bienvenida la pasada primavera a María y Julieta, sus dos gemelas, confesaba en sus redes sociales que había sido “un parto difícil por cesárea en el que perdí tres litros de sangre”. Necesitó recuperarse en el hospital y, tres semanas después, reencontrarse con su familia en casa. Ahora, asegura “estar completamente feliz”.

Hace pocos días, formaba parte del primer podcast lanzado por las Clínicas de Reproducción Asistida IVI y conducido por Nuria Roca, en el que se tratan temas como la fertilidad, la reproducción asistida y, en esta ocasión, ser madre a los 40, una edad que califica al embarazo, de por sí, como embarazo de riesgo. A raíz de esta conversación, hemos querido hablar con ella sobre su experiencia de ser madre con 39, de los riesgos que entraña un parto gemelar (en el caso de la modelo canaria, sus hijas han nacido, además, con 34 semanas, es decir, como bebés prematuros) y de la importancia de vitrificar tus óvulos y tomar todas las medidas necesarias para asegurarte un embarazo, o la posibilidad de uno, a tiempo.

©@ariadneartiles

Lo primero, ¿cómo ha sido tu experiencia de ser madre casi a los 40?

Ser madre a cualquier edad es un regalo de la vida y, aunque me hubiera gustado haber empezado antes, estoy feliz de ser madre a los 39 años.

¿Es verdad eso que dicen de que cuanto más mayor, más cansada estás?

Es cierto, pero las ganas son las mismas. Está claro que con 20 años tenemos más energía, pero hoy en día con 39 seguimos siendo muy jóvenes y ser madre te prepara para lo que sea.

¿Has notado estigmas o juicios sociales por el hecho de ser madre a los 40 años?

La verdad es que no. Esta semana se publicaba la noticia de que Naomi Campbell ha sido madre por primera vez a los 50, algo que hace unos años era impensable, hoy es posible. Ser madre cerca de los 40 ya se ha normalizado mucho aunque no debemos olvidarnos de que la edad biológica sí tiene caducidad. Es importante que aprendamos que podemos y debemos congelar nuestros óvulos a los 28-30 años, y no a los 35 años, cuando decides que quieres ser madre. Tenerlos vitrificados y con calidad te da tranquilidad y, si tienes problemas para conseguir el embarazo, no se convierte en un infierno, de ahí la importancia de la labor de IVI con su nuevo podcast.

¿Ha sido muy diferente el embarazo en sí, los síntomas con respecto a tu anterior embarazo?

Completamente diferente. Este ha sido un embarazo gemelar de riesgo donde he tenido que guardar reposo desde la semana 20. Con Ari di a luz en la semana 41 y estuve haciendo Pilates hasta el mismo día de su nacimiento. Con un embarazo gemelar los riesgos se multiplican, pero una vez pasado todo solo puedo dar gracias a la vida por haberme hecho este enorme regalo.