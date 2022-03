Naomi Campbell emociona al anunciar que ha sido madre por primera vez a los 50 años La supermodelo sorprende al publicar una fotografía del bebé y las reacciones no se han hecho esperar

¡Enhorabuena, Naomi Campbell! A sus 50 años, la supermodelo ha generado la mayor emoción entre sus seguidores con su última publicación en su perfil social al anunciar que es madre por primera vez. En ella, recoge una imagen de unas manos que sostienen los piececitos de un bebé, una niña como se adivina en los comentarios que acompañan a la fotografía. "Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo en mi vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor", escribe la británica, que hace tres meses participó en un desfile viral de Alta Costura. Eso sí, la incertidumbre se apodera sobre los datos específicos que acompañan a esta instantánea, en la que etiqueta a su madre, Valerie Morris Campbell. De hecho, nada hacía adivinar este notición que muy pocos aventuraban, por lo que ha generado gran sorpresa.

VER GALERÍA

-Naomi Campbell, más cercana que nunca, desnuda sus emociones y temores

Las reacciones no se han hecho esperar ante esta publicación, con la que la supermodelo de los noventa se estrena en la maternidad. Entre ellas, no han faltado las de sus compañeras de profesión, como Erin O'Connor, Karen Elson, Petra Nemcova o Mariacarla Boscono. Todas han llenado de miles de corazones su perfil social, asi como felicitaciones. Por otro lado, tampoco falta la enhorabuena de grandes amigos, como el diseñador Riccardo Tisci, actual director creativo de Burberry. "¡¡¡¡¡Ay Dios mío!!!!! ¿¿Hoy es el día?? Qué absolutamente increíble. ¡Qué suerte tiene ella y qué suerte tienes tú! ¡Qué madre tan maravillosa serás! Bendiciones por todos lados", comenta Marc Jacobs.

-Naomi Campbell, un icono de moda que se convierte en madre

VER GALERÍA

-Naomi Campbell revalida uno de sus títulos más importantes en la moda

Baby boom entre las modelos

Con ese nacimiento, Naomi Campbell no solo se convierte en mamá sino que se une al grupo de supermodelos que protagonizan el baby boom que experimenta el mundo de la moda desde el pasado año. Por ejemplo, en los últimos meses hemos conocido los embarazos de Devon Windsor, Hanneli Mustaparta o Georgina Fowler, entre otras. También ha habido nacimientos, como el del tercer hijo de Karolina Kurkova o del bebé del ángel Grace Elizabeth. De hecho, esta última también mantuvo en secreto que se convertiría en madre primeriza.