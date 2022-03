Naomi Campbell revalida uno de sus títulos más importantes en la moda La modelo vuelve a ser elegida como 'icono', un galardón que está vez recogerá durante la entrega de los The Fashion Awards 2019

Aunque sus comienzos no fueron fáciles, Naomi Campbell lleva 33 años trabajando en la moda. Una trayectoria que le ha llevado a ser considerada una de las supermodelos más destacadas e influyentes desde la década de los 90. Un estatus que superó tras ser considera icono. Razones no le faltan para ser digna merecedora de esta distinción que recogió materializado en forma de estatuilla durante los CFDA Awards de 2018. Y lejos de ser un hecho puntual, la británica, de 49 años, revalida este título, como se acaba de desvelar. Eso sí, será en otros significativos premios, The Fashion Awards.

La noticia ha sido desvelada en rueda de prensa por el British Fashion Council en el hotel Ritz de Londres. Una cita en la que no ha faltado la galardonada, quien vistió falda estampada, sandalias con lazada al tobillo y camiseta estampada que promocionaba su iniciativa solidaria Fashion for Relief.

"Es un honor especial, porque es de mi país, mi lugar de nacimiento. Lo recibo de gente que pertenece a mi industria, que ha votado para darme esto. Significa mucho para mí", precisó la modelo durante este acto en el que estuvo acompañada por la directora ejecutiva del Consejo Británico de Moda, Caroline Rush. No obstante, para sostener entre sus manos este premio tendrá que esperar hasta la ceremonia de entrega de los The Fashion Awards el 2 de diciembre en el Royal Albert Hall de Londres.

Naomi Campbell nació el 22 de mayo de 1970 y fue descubierta con 15 años por una representante de la agencia Elite en Covent Garden (Londres). Con el tiempo y tras superar críticas que no veían futuro profesional en ella, se convirtió en una de las icónicas supermodelos de los 90, década que fue un referente para el papel protagonista de las modelos en la industria de la moda y el espectáculo. Hoy en día, sigue triunfando como antaño y es una de las maniquíes de su generación que continúa más activa en la industria.