Naomi Campbell celebra su 50 cumpleaños con fotos de niña y de sus primeros trabajos

Son muchas las supermodelos que marcaron un hito a principios de los años 90: Cindy Crawford, Linda Evangelista, Elle McPherson, Tyra Banks o Kate Moss (entre otras). Sin embargo, Naomi Campbell es una de las grandes pioneras, ya que fue descubierta cuando solo tenía 15 años y sus primeros trabajos datan del año 1987. Trabajos de los que la modelo se siente especialmente orgullosa y que no duda en recordar cada dos por tres. Esta vez, con motivo de su 50 cumpleaños. Y es que, aunque ella misma confesó que no fue fácil empezar a desempeñar su profesión, no cabe duda de que ha conseguido su propósito y eso también es motivo de celebración.

"Donde todo empezó", comenta la modelo bajo esta foto. Foto que atribuye al icónico Steven Meisel, fotógrafo con el que dio sus primeros pasos profesionales. La proclamada icono de estilo en diversas entregas de premios internacionales tiene una trayectoria tan larga y trabajada como modelo que son muchas las celebridades de la industria que han aplaudido su ataque de nostalgia en las redes sociales. Su compañera, Linda Evangelista, ha llenado la sección de comentarios de corazónes. El diseñador Marc Jacobs ha escrito la palabra "PARAÍSO" así, en mayúsculas. También ha recibido la felicitación de otras grandes firmas de moda como Vera Wang o Donna Karan. Pero, en realidad, el germen del modelaje viene de más lejos para la afrobritánica más popular del mundo.

Con esta otra foto, Naomi Campbell recordaba su 'yo' a los tres años. Y es que la modelo tiende a abrirse mucho a sus fans, tanto a la hora de desvelar emociones y temores como cuando le da por ponerse nostálgica con fotos antiguas, primeros trabajos o momentos icónicos vividos en la industria de la moda y la belleza. Además de esta foto, Naomi subió una donde aparece prácticamente recién nacida y, debajo, escribía: "Gracias, mamá, por darme la vida. Te quiero".

Sin embargo, no todo ha sido felicidad y éxito- Tal y como ella misma recordaba en el 33º aniversario de su carrera como modelo, "dijeron que solo duraría 11 años, ¡pero hoy estoy celebrando 33 años en el negocio de la moda! Me siento tan bendecida y agradecida a Dios... ¡Nunca pensé que habría un día en el que incluso transmitiría ese mensaje en las redes sociales!". Junto a esas líneas, Naomi colocaba una foto del mismo trabajo de Steven Meisel con el que celebra hoy su 50 cumpleaños.