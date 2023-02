¿Abandonó Adele su asiento durante el discurso de Harry Styles como señal de descontento?

Loading the player...

Durante la reciente emisión de la ceremonia de los premios Grammy 2023, las redes han echado humo con los comentarios de los espectadores que, atentos, no se han perdido detalle. Uno de los instantes más comentados ha sido el de la reacción de Adele al momento en el que Harry Styles ha subido al escenario para recibir el premio al Disco del Año por 'Harry's House'. En ese preciso instante, la cantante de 'Someone Like You', se ha puesto en pie junto a Lizzo y han comenzado a caminar; un gesto que para algunos se ha interpretado como una señal de desconformidad y descontento por parte de la intéprete londinense. ¿Abandonó Adele su asiento en el Arena Crypto de Los Ángeles durante el discurso de Harry Styles? ¡Dale al play!

