Liam Payne presume de su nueva (y explosiva) novia, Kate Cassidy

Fue el pasado mes de noviembre cuando supimos que Liam Payne, de 29 años había recuperado la ilusión en el amor. Después de romper su compromiso con la modelo Maya Henry, el cantante y compositor británico fue fotografiado de la mano con Kate Cassidy, la influencer de 23 años que ha conseguido robarle el corazón. Este 14 de febrero, la pareja ha celebrado su primer San Valentín y, como querían que fuera inolvidable, eligieron un lugar de ensueño de la campiña inglesa.

Acudieron a una velada única que se celebró en Longleat House, actual residencia de los marqueses de Bath. Se trata de una casa isabelina del siglo XVI, decorada con una espectacular pinacoteca, mármoles de Carrara y tapices flamencos que está ubicada en el condado de Wiltshire, a dos horas al oeste de Londres. Liam y Kate quisieron inmortalizar esta noche tan especial y se hicieron diferentes fotos con las que demostraron lo enamorados que están.

Pero sus fans se han fijado en otro detalle y han hecho referencia al look tan llamativo que lució la influencer. Además de presumir de su melena rubia XXL, Kate se decantó por un atrevido vestido negro de manga larga, hombreras y adornos plateados que dejaba al descubierto parte de su cuerpo. Sin duda, una elección bastante arriesgada para una noche en casa de los marqueses.

Lo cierto es que, si algo caracteriza a Kate Cassidy, es precisamente lo sugerente que es a la hora de vestir. A la novia de Liam Payne le gusta llevar looks explosivos con los que presume de curvas, ya sea con minivestidos, aberturas muy pronunciadas o escotes de vértigo.

Desde que hicieron oficial su relación el pasado mes de octubre, la pareja ha paseado su amor por diferentes ciudades además de Londres. En enero acudieron juntos a la inauguración por todo lo alto del nuevo hotel de lujo Atlantis The Royal en Dubái, donde Beyoncé ofreció un espectacular show que dio mucho que hablar. También disfrutaron de una velada en el recién estrenado restaurante Nobu, donde Kate lució un original vestido de color blanco con escote palabra de honor.

Liam y Kate están muy felices juntos, sin embargo, ya han tenido que enfrentarse a algunas críticas por parte de los seguidores del cantante, que creen que ella está con él por interés. Después de su debut como pareja en la alfombra roja de los British Fashion Awards, muchos pusieron en duda su amor por Liam.

El que fuera miembro de la banda One Direction no se lo pensó dos veces y quiso responder a todos estos comentarios, defendiendo a capa y espada a su novia. "Podrías decirme cualquier cosa y no cambiaría de opinión. Nunca he sentido un amor como el que siento por Katelyn. Nos hacemos mejores personas el uno al otro. Si fuera solo por el dinero, se lo daría todo", dijo de manera contundente.

