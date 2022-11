Liam Payne recupera la ilusión tras romper su compromiso: descubrimos a Kate Cassidy

Este año ha sido muy movido para Liam Payne en términos románticos porque si bien lo comenzó comprometido con la modelo Maya Henry, con quien salía desde 2018 (aunque con algún bache en su romance), lo va a terminar con alguien diferente. Después de darse una segunda oportunidad que no llegó a buen puerto con una novia de hace casi una década, el ex de One Direction, de 29 años, tiene nueva novia. Se trata de Kate Cassidy, una influencer de 23 años con la que ha sido fotografiado en varias ocasiones por Londres.

Después de haber sido vistos en una fiesta de Halloween celebrada en la discoteca Inca London, a unos metros de Picadilly, a la que asistieron vestidos de Pamela Anderson y Tommy Lee, Liam Payne y Kate Cassidy han confirmado su romance al reaparecer de la mano el martes. Fueron fotografiados a la salida del exclusivo club solo para miembros Annabel's, situado en el barrio de Mayfar en el centro de Londres, y se dirigieron a cenar a otro local a solo un kilómetro y medio, un restaurante con platos que van desde los 12 euros por una ensalada hasta los 55 por media docena de ostras con Moët & Chandon o los 70 por un plato de pollo.

Liam Payne escogió un traje negro formado por una camiseta de cuello perkins con americana de terciopelo, mientras que Kate Cassidy, que suma unos 10.000 seguidores en Instagram, apostaba por un conjunto de pantalón y sobrecamisa de látex color camel, que conjuntó con unos Jimmy Choo. La pareja caminaba de la mano, ajena a los fotógrafos pero sin miedo a demostrar su amor el uno por el otro.

Según asegura el Daily Mail, Kate es estadounidense pero su padre tiene ascendencia británica. Nació en Nueva Jersey, cerca de Nueva York, y recibió su educación en uno de los institutos más antiguos de Estados Unidos, el College of Charleston. Después asistió a la universidad cosera de Carolina, donde formaba parte de la vida universitaria de las fraternidades, aunque el pasado año le dijo adiós a su etapa académica y volvió a Charleston, donde estaba trabajando en un bar este mismo verano. Sin embargo, su vida da un vuelco hace dos meses cuando se muda a Europa y empieza a subir fotografías desde el armario de Liam Payne. Desde entonces se han sucedido los viajes, primero a Roma, donde publica las primeras fotografías junto al artista.

"Están locos el uno por el otro. Kate es una chica salvaje y a Liam tiene ganas de pasárselo bien. Ella siempre anda de fiesta y parece estar pasándoselo genial en Londres", asegura una fuente cercana a The Sun. Previamente el cantante rompió con su novia, Maya Henry, el pasado mes de abril, una ruptura propiciada por unas imágenes del cantante con otra chica. No era la primera vez que ponían fin a su relación, porque en agosto de 2020 el ex de One Direction le había pedido matrimonio y unos meses más tarde se dieron un tiempo.