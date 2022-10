Así es la relación de Gigi Hadid y Zayn Malik un año después del enfrentamiento del cantante con su suegra La pareja puso fin a su relación después de que el ex de One Direction tuviera un altercado con Yolanda Hadid, la madre de la modelo

Si las rupturas son difíciles para todos, peor aún son para aquellos que tienen hijos en común. Que se lo digan a Zayn Malik y Gigi Haid, que hace un año que están acostumbrándose a la nueva naturaleza de su relación después de que el cantante se viera inmerso en un enfrentamiento con su suegra, Yolanda Hadid, que fue el detonante del final de su relación con la popular modelo. "Ella tiene mantiene la distancia, pero están mejor", ha dicho una fuente cercana a la revista US Magazine. "Les va bien con la paternidad compartida", ha añadido.

- Las hermanas Hadid, el drama de sus idílicas vidas: de los problemas de salud mental de Bella a la tormentosa ruptura de Gigi

VER GALERÍA

Cabe recordar que Zayn Malik y Gigi Hadid comenzaron su relación en 2015, poco después de que el cantante rompiera con Perrie Edwards, integrante de la girl band Little Mix. Tuvieron varias rupturas entre 2018 y 2020, cuando se conoció que la modelo estaba embarazada de su primer hijo con el artista, una niña llamada Khai que nació en septiembre de ese mismo año, tras un embarazo disfrutado en la intimidad de su hogar gracias a la pandemia. Sin embargo, todo se torció un año más tarde, cuando se publicó que Yolanda Hadid, la madre de la maniquí, había presentado una denuncia acusando a su yerno de golpearla.

- Zayn Malik, Olivia Rodrigo, Mauro Icardi... te explicamos al detalle los escándalos más llamativos de 2021

"Como todos sabéis soy una persona discreta y quiero crear un espacio seguro y privado para que mi hija crezca. Un lugar donde los asuntos familiares no se hagan públicos al mundo para que los desmenucen", respondía entonces el ex de One Direction. Explicaba que, con la intención de proteger esa sensación de seguridad, había respondido con un "no quiero contender" al proceso judicial, un mecanismo exclusivo del derecho estadounidense que sirve para no declararse ni culpable ni inocente. Calificaba de "discusión" lo ocurrido con Yolanda Hadid, y ponía en contexto que había ocurrido durante la ausencia de Gigi Hadid unas semanas antes de que se conociera la información.

VER GALERÍA

- Leonardo DiCaprio y la supermodelo Gigi Hadid, ¿pareja sorpresa?

El informe policial revelaba que el enfrentamiento, que tuvo lugar el 29 de septiembre, habría terminado con Zayn Malik agarrando y empujando a Yolanda Hadid a un armario "causando angustia y dolor físico" a la madre de Gigi y Bella. Además, habría insultado a su pareja y su suegra, pidiendo a la modelo que le defendiera. Como el cantante no disputó los cargos aceptó 360 días de libertad condicional en los que tendría que completar varios programas de control de la ira y contra la violencia doméstica.

VER GALERÍA

- ¡Ups! Gigi Hadid y Camila Morrone coinciden en los desfiles de Milán (y Leonardo DiCaprio no andaba lejos)

Por lo tanto, a día de hoy Zayn Malik continúa en libertad condicional, centrado en el "coparenting", o crianza compartida, también llamada corresponsabilidad a la hora de educar a un hijo común tras una separación. También continúa centrado en sus proyectos, que van más allá de la música puesto que recientemente ha publicado una serie de prendas de ropa impresas con sus pinturas, y proyectos publicitarios. Mientras tanto Gigi Hadid sigue siendo una de las modelos más populares del mundo de la moda, y ha desfilado en todas las pasarelas de París, Milán y Nueva York en las últimas semanas. Aunque ninguno de los dos han confirmado nuevas relaciones, a la maniquí se la relaciona en las últimas semanas con Leonardo DiCaprio tras la ruptura del actor con Camila Morrone a principios del verano.