Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid 'se están conociendo', ¿surgirá el amor?

Sin palabras. Así nos hemos quedado al saber que Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid podrían formar la nueva pareja del momento. Los rumores llevan circulando un par de semanas, pero no ha sido hasta ahora cuando han cobrado fuerza. Al parecer, el actor, de 47 años, y la modelo, de 27, han salido juntos en varias ocasiones por la ciudad de Nueva York pero siempre con grupos de amigos. "Se están conociendo", ha dicho a la revista People una fuente cercana, asegurando que es DiCaprio el que está especialmente interesado en la hermana de Bella Hadid.

- ¿Es cierta la 'maldición de los 25' de Leonardo DiCaprio?

VER GALERÍA

"Son amigos, pero ella no quiere nada romántico en este momento", ha dicho otra fuente a Us Weekly, haciendo referencia a que Gigi todavía está recuperándose de la ruptura del padre de su hija, Zayn Malik. La modelo y el cantante empezaron a salir en el año 2015 y tuvieron muchas idas y venidas. En septiembre de 2020 nació su hija Khai y parecía que formaban una familia feliz pero un tormentoso episodio que sucedió en octubre de 2021 lo cambió todo. El que fuera miembro de la banda One Direction fue acusado de haber agredido a la madre de Hadid, Yolanda, durante una discusión. El propio Malik lo negó rotundamente: "Espero que Yolanda reconsidere sus falsas acusaciones y continue con la solución de estos problemas familiares en privado".

La modelo también emitió un comunicado a través de su representante, pero no hizo referencia a Zayn ni al supuesto enfrentamiento con su madre: "Gigi está centrada en lo mejor para Khai. Pide privacidad durante este momento". Según los documentos judiciales a los que tuvo acceso la revista People, Malik supuestamente "agarró (a Yolanda) y la empujó contra un armario, causándole dolor mental y físico".

- Una colorida fiesta y emotivos mensajes: Gigi celebra el primer cumpleaños de su hija

VER GALERÍA

Por su parte, Leonardo DiCaprio terminó el pasado mes de agosto su relación con la modelo y actriz Camila Morrone. Han estado juntos cuatro años y muchos pensaban que la hijastra de Al Pacino era la definitiva, pero no ha sido así. Su ruptura con ha dado lugar a todo tipo de comentarios, ya que ha ocurrido poco después de que Camila cumpliera 25 años, lo que ha vuelto a poner sobre la mesa la teoría que tienen los fans sobre los romances del oscarizado actor: que nunca tiene novias mayores de esa edad.

- ¿Por qué terminó la relación entre Gisele Bündchen y Leonardo DiCaprio? La modelo se pronuncia

VER GALERÍA

A los pocos días, al protagonista de Titanic le relacionaron con Maria Beregova, una modelo e influencer de origen ucraniano de 22 años, pero se quedó en eso, rumores. Ahora todas las miradas están puestas en Gigi, quien podría ocupar el corazón de DiCaprio. ¿Surgirá el amor entre ellos?