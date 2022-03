Una colorida fiesta y emotivos mensajes: Gigi celebra el primer cumpleaños de su hija La modelo y el cantante Zyan Malik han querido festejar tan señalada fecha en la que no han faltado muestra de cariño de sus familiares más cercanos

El rumor se confirmó a mediados de julio de 2020: Gigi Hadid estaba embarazada. La modelo zanjaba todas las dudas al posar mostrando una más que evidente tripita que anunciaba su nuevo estado. Dos meses después, la modelo y su pareja, el cantante Zayn Malik, anunciaban el nacimiento de su primera hija, Khai. Lo hicieron compartiendo unas tiernas fotografías en las que sujetaban la manita de la recién nacida. Ahora, un año después, ambos han querido celebrar por todo lo alto (aunque de forma íntima) su primer año de vida. Y lo han hecho con una colorida fiesta que ha coincidido con la publicación de tiernos mensajes por parte de sus familiares más cercanos.

Decenas de globos de colores

Aunque Gigi Hadid y Zayn Malik han mantenido en secreto la celebración, la hermana de la modelo Alana Hadid ha querido publicar unas instantáneas en las que se pueden apreciar algunos de los detalles de esta fiesta de primer cumpleaños, a la que no faltarón los emocionados padres con su pequeña. En ella, se puede adivinar que el festejo tuvo lugar en un jardín y que se decoró este con decena de globos de colores. Con varios de ellos, se recreó la divertida forma de una osita que saludaba a todos los presentes. También con otros de color dorado y alargados de gran tamaño se escribía el nombre de la homenajeada, Khai.

Sus primeros mensajes de felicitación, pura emoción

Sin duda, los primeros mensajes de felicitación que ha recibido la pequeña han sido los de sus familiares. La propia Alana Hadid acompañó estas imágenes de unas tiernas palabras: "Feliz cumpleaños a una de las mejores cosas que le ha pasado a nuestro pequeño mundo, Khai 💕 Ver a mi increíble hermanita convertirse en la madre más maravillosa me hace llorar de orgullo. No puedo esperar a verte crecer, niña, tu tía Alana te ama. Gracias por darnos a este ángel @gigihadid @zayn Un feliz primer cumpleaños para ti, has hecho un trabajo increíble".

Por su parte, la hermana pequeña de Gigi Hadid, Bella Hadid, también ha querido rendir un emotivo homenaje a la pequeña. Junto a un álbum en el que recoge algunas bellas fotografías junto a su sobrina, incluye unas líneas que también abren su corazón. "Feliz cumpleaños al mejor regalo con el que nuestra familia ha sido bendecida… ¡No sabía que mi corazón podía crecer tanto! Me haces sonreír cuando estoy triste y me haces llorar de felicidad solo porque estás viva. No puedo esperar a verte convertirte en la persona más perfecta de todas, Gigi Hadid. Zayn Malik, gracias por ser mi mejor amigo para siempre ❤️‍🔥", comenta con emoción.

Por otro lado, tampoco ha faltado la felicitación de su abuela materna, Yolanda Hadid: "Feliz primer cumpleaños a nuestro ángel, Khai... No hay palabras que puedan expresar cuánto amor y alegría has traído a nuestras vidas en solo un año... Tuve que crecer un corazón completamente diferente para absorberlo todo, eres un pequeño ser mágico que nos trae sonrisas y bendiciones todos los días. ¡Gracias a tu increíble mamá Gigi Hadid y bubba Zayn Malik por el mejor regalo de la vida!".