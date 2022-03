Gigi Hadid se sincera sobre su cambio de vida tras ser mamá por primera vez

Después de semanas de especulaciones, el pasado julio Gigi Hadid confirmaba que esperaba su primer hijo junto a Zayn Malik y que estaba ¡de casi 7 meses! Por aquel entonces mostró por primera vez su barriguita premamá, y posteriormente compartió en redes unas espectaculares fotografías que formaban parte de una sesión de fotos premamá que, sin duda, guardará siempre con mucho cariño. Sin embargo, más allá de estas puntuales publicaciones, tanto la modelo como el cantante han preferido llevar este tema con la mayor privacidad posible, algo que también han hecho con su relación en los últimos años. Por lo tanto, de momento no le hemos visto la carita a la pequeña, y tampoco sabemos su nombre, pero Gigi no ha querido dejar de agradecer todas las muestras de cariño recibidas este mes.

Regalos de lo más especiales

Cuando hace poco más de un mes desde que llegó al mundo la primera hija de la pareja, la modelo, quien lleva varios días pidiendo a sus seguidores que voten en las elecciones generales estadounidenses, ha hecho un paréntesis en sus publicaciones políticas para compartir alguno de los regalos que ha recibido estas semanas para la bebé. Entre ellos, se encuentra un pequeño bolsito blanco de Jacquemus que le ha mandado el propio diseñador, un abrigo de Missoni y ropita de Lanvin, y es que sin duda esta pequeña va a ser una auténtica fashion victim, algo que no nos sorpende teniendo en cuenta los papás que tiene. Como la propia Gigi ha explicado, esto es solo una pequeña parte de todo lo que le ha llegado, y, puesto que no tiene tiempo para enseñar todo, ha querido mandar un mensaje de agradecimiento general no solo por los detalles materiales, sino también por los comentarios de cariño.

Mucha ilusión... y falta de sueño

La top ha recurrido a las redes para señalar lo feliz que está por todo el amor recibido, pero lo ha hecho de una manera muy especial, publicando la fotografía de una carta que ha escrito a mano. "Simplemente quiero dejar por aquí... mientras tenga tiempo, que cuando agradezco algo por aquí pienso en los muchísimos generosos regalos que hemos recibido y que no han tenido un 'gracias' público. Estoy abrumada con la cantidad de cosas preciosas con las que ha sido mimada esta pequeña por la gente que quiero, e iré compartiéndolas poco a poco. Aunque las tarjetas de agradecimiento están de camino, si no he compartido nada públicamente sobre alguna, no es por falta de gratitud. Simplemente soy una mamá primeriza intentando solucionar todo mientras me echo la siesta. Muchísimo amor, muchísimas gracias. Estamos bendecidos. Si has enviado algo, incluso un mensaje, gracias. Os quiero. G"

