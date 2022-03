Gigi Hadid estrena su joya más especial, un homenaje a su bebé recién nacido

El embarazo de Gigi Hadid no está siendo como los del resto de modelos que se han sumado al baby boom, ya que la maniquí se está esforzando en compartir con sus seguidores los aspectos más cotidianos. Algunos de sus antojos -los bagels o los cupcakes- o las improvisadas sesiones de fotos con su hermana Bella son algunas de las peculiaridades de la vida de la top model estos últimos meses. Lo que podría haber llegado a su fin, ya que hace dos semanas le dio la bienvenida a su primera hija con el cantante Zayn Malik. Y si bien no ha revelado todavía el nombre de su pequeña, lo cierto es que ya se ha convertido en una orgullosa mamá. Y es que uno de los regalos que ha recibido ha sido precisamente una cadena dorada con la misma palabra realizada con brillantes.

La autora de la pieza es Jacquie Aiche, la artista de Los Ángeles que se encuentra tras la firma de joyas artesanales homónima. Esta pieza se trataría de un diseño personalizado para la modelo ya que no se encuentra en su página web, donde predominan creaciones más bohemias. "Dios mío Jacquie Aiche! Te quiero. Muchas gracias", escribió Gigi compartiendo un minivídeo en su perfil en el que lucía la el que será uno de los detalles más especiales y significativos para ella.

Un gesto de amor

Cada vez son más las celebridades que sacan su lado más tierno con sus pequeños incluyendo sutiles guiños hacia ellos en sus looks. Aunque no es con la propia palabra como la que usó Gigi, Kate Middleton o Meghan Markle 'llevan' consigo a sus hijos gracias a discretas cadenas de las que cuelgan las iniciales de sus nombres. Un detalle cariñoso al que la modelo también podría sumarse -y de paso revelarnos alguna pista sobre cómo habrían bautizado a su hija-. Repasando su joyero más emotivo, esta no sería la primera vez que la maniquí manda un mensaje a través de los complementos.

De las pulseras de protección al collar

Hace unos meses, tanto ella como Zayn estrenaban unas pulseras cuyo objetivo no era otro que alejar a sus haters. Unos accesorios con los que no solo se mantenían conectados, sino que protegían a la pareja de energías negativas. En esta ocasión, más que buscar protección, la modelo celebrando la nueva etapa que ya ha estrenado en su vida como madre. Y, teniendo en cuenta lo mucho que disfruta de hacer guiños mediante estas piezas, no tenemos ninguna duda de que su colección no habrá hecho más que empezar.