Camila Morrone busca nueva casa mientras Leonardo DiCaprio se divierte en la noche neoyorkina tras su ruptura

El miércoles se confirmaba que Leonardo DiCaprio y Camila Morrone habían roto su relación tras más de cuatro años juntos. El romance finalizó en julio después de que el actor fuera visto con una modelo ucraniana de 22 años en Saint-Tropez, según informaba DailyMail. Camila, de 25 años, que vivía desde hacía dos años en el domicilio de DiCaprio, de 47, ya se ha puesto en búsqueda de un nuevo hogar y se ha dejado ver por primera vez desde que se separaron visitando un apartamento en Los Ángeles. Mientras, el protagonista de Titanic parece que afronta la situación de otra manera, ya que según publica el citado medio, ha salido con amigos para disfrutar de la noche neoyorkina.

Tal y como puede verse en las imágenes publicadas por la prensa internacional, Camila, acompañada por un agente inmobiliario, ha visitado un apartamento en la zona de Beverly Hills. Después de ver la que podría ser su futura nueva casa de soltera, la modelo buscó el refugio de una amiga, con la que se marchó a Malibú para una tarde de compras. Con un discreto pero elegante con un vestido sencillo negro, la ya ex de DiCaprio está volcada en redecorar su hogar y acudió a uncentro de diseño, de donde salió con toallas y sábanas para su nueva vida. Mientras tanto el actor, nominado hasta en seis ocasiones a los premios Oscar, pasó la noche anterior en el club nocturno neoyorkino Ned Nomad, un lugar exclusivo propiedad del magnate Riche Akiva que cuenta con un bar en la azotea, restaurante propio en la terraza, 167 habitaciones y un restaurante Cecconi's, según Daily Mail. La estrella de Hollywood trató de pasar desapercibido vestido de negro y con una gorra de béisbol e iba acompañado de antiguos amigos y de un grupo de jóvenes modelos .

Los rumores que relacionaban a Leonardo DiCaprio con Camila Morrone comenzaron en en 2016, cuando la hijastra de Al Paccino fue fotografiada saliendo de la casa del actor en Los Ángeles. Pero no fue hasta 2018 cuando hicieron oficial su romance y empezaron a mostrarse cariñosos frente a los cámaras. En 2020, hicieron su primera aparición como pareja en los premios Oscar, donde el laureado actor estaba nominado por su papel en la película de Tarantino Once Upon a Time in Hollywood. La modelo siempre ha defendido su relación con el actor a pesar de la diferencia de edad: “Todos deberían salir con quien quisiera (…) hay muchas relaciones en Hollywood y en el mundo, en las cuales hay diferencias de años muy grandes”, declaraba en Los Ángeles Times.

La pareja habría puesto fin a su relación de mutuo acuerdo, según confirmaban fuentes cercanas a ambos a la revista People: “El romance finalizó durante el verano se produjo en buenos términos, sin malos entendidos entre ellos y de forma natural”. La última vez que fueron vistos juntos fue el cuatro de julio en una playa de Malibú, después solo se les ha fotografiado pasando el verano de forma separada. Este nueva relación fallida del intérprete ha alimentado de nuevo la “leyenda” que rodea a su vida sentimental, ya que todos su noviazgos han terminado cuando sus parejas cumplen los 25 años, una coincidencia que, sin duda, no ha pasado desapercibida y ha sido comentada en múltiples ocasiones.