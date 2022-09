Maria Beregova, la modelo veinteañera a la que relacionan con Leonardo DiCaprio, responde así a los rumores

Solo unos días después de que se publicara que Leonardo DiCaprio y Camila Morrone habían roto su relación tras cuatro años juntos, ya hay noticias sobre un posible nuevo romance del actor. Según publican los medios internacionales, Maria Beregova puede ser la nueva ilusión del protagonista de Titanic, una modelo e influencer de 22 años con origen ucraniano que habría roto con el que era su marido, Ahmed Masoud Abdelhafid, de 30. Al parecer, la nueva pareja habría sido vista por primera vez en julio, durante una fiesta en St Tropez, cuando la joven fue fotografiada subiendo al yate del intérprete.

- ¿Por qué Kate Winslet no podía parar de llorar cuando se reencontró con Leonardo DiCaprio?

VER GALERÍA

Maria llegó a publicar el pasado 14 de agosto algunas de las fotos de esa cita en alta mar, que ocurrió en el primer fin de semana de julio. En uno de sus comentarios más recientes, la modelo responde a alguien que le dice que solo le quedan dos años hasta que sea demasiado mayor, siguiendo la teoría que hay online de que Leonardo DiCaprio no sale con nadie que tenga más de 25... "Técnicamente me quedan tres", dice la joven de 22 años. Además, ha republicado las fotografías que han tomado de ella durante un paseo con una amiga por Londres, donde vive, para dar a conocer la noticia de su supuesto romance con el actor. Sin negar nada pero tampoco confirmar, a sus nuevos seguidores les ha explicado que vive en la capital inglesa y que trabaja en la compañía farmacéutica que tienen sus padres, a pesar de que todavía está estudiando.

- Leonardo DiCaprio, el hijo perfecto: los millonarios regalos que hace a sus padres

VER GALERÍA

El lujo no es ajeno para Maria, que nació en ucrania pero creció en Suiza y se educó en colegios privados antes de mudarse a Londres para continuar su recorrido académico. Sus casi 50.000 seguidores son testigos de sus viajes constantes, sus paseos por Monte-Carlo, Dubái o Courchevel, sus recorridos en avión privado o helicóptero y sus prendas de las marcas y maisons más prestigiosas. De hecho, ha compartido el regalo que le ha hecho su madre: un espectacular Pochette Kelly Cut Clutch de cocodrilo de la exclusiva Hèrmes que ronda los 20.000 euros. Pero no es su primer bolso de estas características, no es raro ver en sus publicaciones, incluso las de hace años, prendas de Chanel, Prada o Louis Vuitton.

VER GALERÍA

Maria tiene muy en cuenta su físico ya que entrena tres o cuatro veces a la semana cuando está en casa, pero además practica yoga con frecuencia, lo que le da energía y le ayuda a mantener un estilo de vida ordenado y saludable. Eso sí, le encanta la gastronomía y entre sus favoritos está la comida china, japonesa y griega, para los que recomendaba algunos de sus restaurantes favoritos, los lujosos Gaia (en Dubái y Mónaco) y Shanghai Me (en Dubái).

Leonardo DiCaprio vive en Los Ángeles, en una mansión situada en el barrio The Bird Streets, donde también reside su amigo Tobey Maguire y otras celebs como Matthew Perry o Jodie Foster. Sin embargo, tiene varias propiedades en otras zonas, como una isla privada en la costa de Belice, una casa en la playa de Malibú, dos espectaculares pisos en el mismo edificio de Manhattan, un retiro en el desierto de Palm Springs... y más, pero ninguna Londres. Aunque quizás sea Maria quien vaya a visitarle a él a Estados Unidos.