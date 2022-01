¿Por qué Kate Winslet no podía parar de llorar cuando se reencontró con Leonardo DiCaprio?

Si hay algo que tiene claro Kate Winslet en estos tiempos de incertidumbre, es que pase, lo que pase nunca romperá su amistad con Leonardo DiCaprio. Y es aunque han pasado ya más de 24 años desde que ambos rodaran juntos el taquillazo de Titanic, la actriz y el actor han continuado manteniendo el contacto.

En una entrevista concedida al diario The Guardian, Kate ha desvelado que recientemente pudo reencontrarse con DiCaprio tras casi tres años sin poder verse debido a los estrictos bloqueos impuestos por el Covid. Y al igual que el trágico final de la película de James Cameron , la reunión fue desgarradora. “No podía dejar de llorar” ha reconocido la actriz, de 46 años."¡Le conozco de hace medía vida! añadía.

Asentada en Londres y DiCaprio en Nueva York, la pareja de actores ha tenido que esperar a que se suavizaran las restricciones para poder verse. "No hemos tenido la oportunidad de cenar o tomar un café y ponernos al día”, explicó Winslet. “No hemos podido salir de nuestros países. Como tantas amistades en todo el mundo, nos hemos echado de menos debido a la pandemia”. “Es mi gran amigo. Estamos unidos de por vida” añadía la actriz.

Winslet conoció a DiCaprio en los años 90 mientras trabajaban juntos en Titanic y aunque para ambos fue un rodaje muy duro, el sacrificio mereció la pena. "Durante el ese rodaje yo cumplí 21 años y Leo, 22” ha recordado la actriz. "No fue agradable para ninguno de nosotros, pero, al menos, estábamos juntos",ha recordado la intérprete sobre el agotador programa de filmación de la película. “Él tenía muchos más días libres que yo” ha bromeado la actriz. "Pero me criaron para estar agradecida y seguir adelante. No sentía que tuviera derecho a ser miserable, y si fuera miserable, ciertamente no se lo habría dicho a un periodista" agregaba la actriz.

Tras interpretar a Rose y Jack, los actores volvieron a coincidir en Revolutionary Road, donde interpretaron a una pareja casada que luchaba por su relación. A pesar de la química que ambos han demostrado tras la pantalla, Kate ha dejado claro, en más de una ocasión, que nunca hubo ninguna atracción entre ellos, sino solo una bonita amistad.

