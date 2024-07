La reacción de la hija de Gigi Hadid y Zayn Malik al descubrir que su padre es cantante

Desde que Zayn Malik ha sido padre su visión de la vida ha cambiado por completo. El exintegrante de One Direction se ha reconciliado con su pasado como miembro de la boyband y ha mostrado su lado más humano durante la promoción de su nuevo disco, Room Under The Stairs . La razón de ese giro tiene que ver con la hija que tiene en común con su ex Gigi Hadid, Khai, que a sus 3 años se ha convertido en el ojito derecho de su padre. Gracias a la niña, Zayn asegura que ha dejado atrás su época de adolescente rebelde que vagaba como en una "nube de energía negativa" y ha cambiado su mentalidad de ver el vaso medio vacío a "verlo medio lleno".

Malik ha revelado que su hija acaba de descubrir cuál es la profesión de su padre y esta es la adorable pregunta que la pequeña hace cada vez que escucha una canción. "Siempre que suena un tema le pregunta a la gente: "¿Está cantando mi 'baba'?" , revela el artista en una entrevista para Haper's Bazaar India, sin poder ocultar el orgullo que siente por la niña.

Zayn sabe que el tiempo corre e intenta atesorar cada momento con su hija como si fuera el único. “¡Todo pasa rápido!”, señala sobre lo deprisa que crece Khai, que vino al mundo en septiembre de 2020. "Ser padre me ha inspirado y me ha convertido en un mejor ser humano. Mi hija es mi vida entera y me ha dado un propósito”. confiesa.

En cuanto a las habilidades de su hija en la música ha asegurado que, además de aprenderse la letra de sus canciones, tiene cierto ritmo. "No es una experta, pero tiene un poco de ritmo cuando toca la batería y esas cosas", comentó en The Zach Sang Show. Un ritmo que parece haber heredado de su madre, tal y como el músico confesó. "Su madre era muy buena en Guitar Hero tocando la batería y pensé: 'Quizás haya heredado eso de su madre... Porque yo era diabólico en eso y G solía ganarme todo el tiempo'", recordó.

Malik y Gadid rompieron en 2021 cuando su hija apenas tenía un año después de que el ex de One Direction tuviera un altercado con Yolanda Hadid, la madre de la modelo, quien le denunció por agresión. Posteriormente él, que no suele pronunciarse sobre su vida personal, emitió un comunicado en el que hablaba de su deseo de mantener la privacidad y poder ser un buen padre, además de negar las informaciones publicadas y declarar que lo que ocurrió "fue privado y aún Debería serlo". Zayn aceptó los cargos impuestos por el juzgado, cuatro delitos de acoso por los que tuvo que pagar una multa y permanecer 360 días en libertad condicional, además de completar un curso de control de la ira y otro contra la violencia doméstica. Desde entonces la expareja comparte la custodia de su hija y ahora su relación es buena por el bien de la menor. “Tenemos muy buena relación con Khai. Ella es lo más importante, así que va bien”, reveló en el podcast de Alex Cooper, Call Her Daddy.