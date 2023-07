Las impactantes confesiones de Zayn Malik sobre One Direction y Gigi Hadid tras seis años de silencio

A sus 28 años, Gigi Hadid puede decir que es una supermodelo con todas las letras, pero poco se sabe a día de hoy sobre el padre de su hija, Zayn Malik, quien tiempo atrás presumía de ser una quinta parte del grupo musical más sonado del planeta. Y es que el artista británico se refugió en el secretismo de los suburbios de Pensilvania, a escasas horas en coche de Nueva York, tras su tormentosa ruptura con la modelo, que incluso lo llevó a juicio por cargos de agresión. Mejor tarde que nunca, ha decidido contar su versión de los hechos en una entrevista rompedora, que trata desde su salida de One Direction hasta la relación que mantiene actualmente con Hadid.

El intérprete se encuentra a punto de lanzar Love Like This, un nuevo sencillo con el que espera superar el éxito de su debut solista, Mind of Mine (2016), que no ha conseguido siquiera igualar con sus dos últimos álbumes. Este regreso a los escenarios ha sido suficiente motivo para, después de seis años, hacer frente a su reservado carácter y conceder una entrevista larga y tendida al conocido pódcast Call Her Daddy, presentado por Alex Cooper.

En 2015, Malik fue el primero de los cinco integrantes de One Direction en anunciar su salida del grupo, rompiendo nuestros corazones en mil pedazos. Y si bien alegó entonces que su intención era retirarse de los focos, no tardó un año en sacar al mercado su primera canción en solitario. ¿Cuál fue realmente el motivo?

Explica por qué se separó One Direction

Hemos escuchado distintas versiones por parte de otros exmiembros de la banda, pero es casi una década más tarde que Malik ha decidido esclarecer las dudas respecto a su salida: "La gente no quería hacer ciertas cosas, firmar contratos, así que sabía que algo estaba pasando. Yo simplemente me adelanté. Siendo honesto, me fui de allí, y de forma completamente egoísta quería ser el primero que se fuese para hacer mi propio disco. En lo que respecta a mi música, soy muy serio y competitivo".

Si bien los pleitos entre ellos parecen ser agua pasada, el británico no niega que se había desgastado la amistad que los unió en 2010, durante su paso por The X Factor UK: "Pasamos juntos seis años y al final nos cansamos los unos de los otros. Fuimos cercanos e hicimos cosas locas que nadie más ha hecho, y lo miro ahora en retrospectiva con mucho más cariño que cuando me fui".

¿Cómo es el co-parenting con Gigi Hadid?

En septiembre de 2020, Gigi Hadid confirmó que había dado a luz a una niña que la pareja llamó Khai, pero quedó claro desde el primer momento que iban a criarla en la más estricta intimidad y es limitada la información que tenemos sobre la pequeña de casi tres años. "Ella no escogió ser una figura pública, yo sí. No estoy intentando escudarla porque ella se va a enterar, estoy intentando darle la opción de estar alejada de eso. Lo que ella quiera hacer en la vida, lo apoyaré", dijo el cantante en la entrevista.

También respondió a quienes alegan que no le concedieron custodia de su hija por las acusaciones de agresión: "La tengo el 50% del tiempo, así que el tiempo que tengo con ella es muy importante. Siento que está creciendo tan rápido que cuando estoy con ella, no trabajo nada. Solo invierto el día en hacer cosas que ella quiera hacer, como pintar, jugar con plastilina, ir al parque, al zoológico, solo nos divertimos. Siento que he revivido mi propia infancia a través de ella. Había llegado a un punto en mi adultez en el que todo era gris y aburrido, y ella ha traído de vuelta el color".

Zayn se pronuncia sobre el enfrentamiento con su suegra

En septiembre de 2021, esa idílica imagen de familia feliz cambiaría radicalmente al hacerse público que el músico se enfrentaría a un juicio por agresión contra Gigi Hadid y su madre, la estrella de la telerrealidad Yolanda Hadid, en el cual se estipuló que este había llegado a empujar a su suegra contra una estantería durante una discusión relacionada con la pequeña Khai. Entre tantos rumores, el intérprete decidió aceptar un fallo de libertad condicional, aunque jamás admitió culpabilidad.

"Yo no suelo involucrarme cuando alguien dice algo en línea, tenga que ver o no conmigo, porque para mí lo más valioso es el tiempo y eso requiere mucho tiempo en un ambiente tóxico, explicarte a los demás y justificarte, así que decidí guardarlo para mí", confesó a la presentadora desde los suburbios de Pensilvania, donde ahora reside. Sobre su actual relación con Gigi, fue tajante: "Tenemos muy buena relación por Khai, ella es lo más importante, así que está yendo bien, creo".

A la espera del lanzamiento de Love Like This, este próximo 21 de julio, el exmiembro de One Direction busca empezar de cero sin el lastre que ha supuesto su enfrentamiento con la familia Hadid: "Yo sabía cuál era la situación, lo que pasó, y la gente involucrada también. Es todo lo que me importaba. Si cualquier persona en su sano juicio ve la situación, creo que puede respetar que yo no haya querido atraer atención al problema ni mantener un rifirrafe con ella [Yolanda] o cualquier narrativa que mi hija pudiera leer en el futuro. No tenía sentido y creo que lo gestioné de la mejor forma, de una manera respetuosa, y creo que es todo lo que se puede decir al respecto".