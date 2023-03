La historia de cómo Gigi Hadid pasó de modelo a presentadora de 'Next In Fashion'

Lejos de ser solo unos maniquís para las firmas de lujo, las supermodelos de nuestra época buscan expandir su dominio a otros terrenos profesionales dentro de la moda y más allá de la misma. Gigi Hadid es ejemplo de que la edad no es un medidor de éxito ni de ambición. A sus 27 años, puede presumir de su faceta como diseñadora de prendas de cashmere y de haber participado en una que otra serie de éxito, pero no ha querido quedarse allí: ahora triunfa como copresentadora de la segunda temporada de Next In Fashion de la mano de Tan France, una de las estrellas de Queer Eye. ¿Cómo lo consiguió? Contrario a lo que podrías pensar, no tiene que ver con el fenómeno de los Nepo Babies sino con una tierna historia.

De las pasarelas a los platós, así se convirtió Gigi Hadid en presentadora para Netflix

La primera temporada de esta competición de moda se grabó hace tres años, justo antes del azote de la pandemia, así que France tuvo que esperar con paciencia la confirmación de una ansiada segunda entrega. Cuando esta finalmente llegó, Netflix pidió que se reemplazara a la icónica Alexa Chung con una chica estadounidense que él ya conociese, todo con la intención de incrementar la química en pantalla.

El diseñador inmediatamente llamó a Gigi y ella "no lo dudó por un segundo", aseguró a Emily Ratajkowski en el último episodio del podcast HighLow with EmRata. Imposible arrepentirse si el resultado es oro puro: "Ella creó, para mí, el mejor ambiente de trabajo que he tenido".

"Gigi y yo somos amigos desde hace cinco años. Fue la primera persona de la industria del entretenimiento que se puso en contacto conmigo cuando [Next In Fashion] recién se había estrenado". El vínculo floreció un día que Eva Chen, directora de Moda en Instagram, publicó una fotografía con France en las oficinas de la red social. Gigi inmediatamente respondió a la publicación, rogándole a la periodista que le dejase hablar con Tan por videollamada.

"¡Yo nunca había hablado con una persona famosa antes de eso! Me dijo que me amaba y que se casaría conmigo si me gustasen las mujeres, y me invitó a su casa porque necesitaba mi consejo", explicó el diseñador, visiblemente emocionado. "Fui a su casa y hablamos por un par de horas. Ella estaba atravesando un momento difícil y llevaba tres semanas viendo Queer Eye, que es el tipo de programa que, cuando lo ves, sientes que nos conoces, así que de cierta forma ella sabía en lo que se estaba metiendo conmigo. Nos llevábamos genial, pero jamás pensamos que tendríamos un programa juntos".

De amigos a... ¿enemigos?

Del mismo modo que se aconseja no mezclar negocios con placer, involucrar a tus amigos en cuestiones laborales puede traer más perjuicios que beneficios. Este miedo, como es lógico, rondaba también por las mentes de los copresentadores, que pasaron de ser amigos a compañeros de trabajo sin haberlo previsto. "Podía arruinar nuestra amistad, pero por suerte para nosotros no fue diferente. En jornadas de 14 horas al día, tienes que saber cuándo callarte, sentarte, descansar, cuándo necesitas practicar o dormir la siesta. Nos entendimos al instante desde el primer día".

La paternidad los unió

El diseñador británico de origen paquistaní encontró en la modelo una fiel aliada en su emocionante camino hacia la paternidad, pues recordemos que ella dio a luz a su pequeña Khai en septiembre de 2020. Fue Gigi quien le dio una lista de productos indispensables para padres primerizos, además de brindarle su apoyo incondicional cuando este más lo ha necesitado: "Se trata de encontrar personas que te entiendan en esos momentos porque hay muchos momentos oscuros.... Es bueno tener personas a tu lado que tengan hijos y que estén pasando por lo mismo, en las trincheras a la vez que tú", afirmó France, que en julio de 2021 dio la bienvenida a su bebé Ismail.