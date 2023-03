Emily Ratajkowski se sincera sobre la inseguridad de su cuerpo durante el embarazo y su divorcio

Desde este fin de semana hay un nombre que lleva resonando por cada rincón del planeta: Emily Ratajkowski. ¿Por qué? Porque ha sido cazada en plena salida nocturna, durante su escapada vacacional a la ciudad de Tokio, besándose y bailando con el mismísimo Harry Style, y no hay medio que no se haya hecho eco ya de esta inesperada sorpresa que ha revolucionado las redes. Bien es cierto que mantiene su vida privada lejos de los focos mediáticos, pero hace unos días se abrió ante sus seguidores y desveló detalles de su etapa de embarazo.

Ocultó su estado durante bastante tiempo, y poco antes de dar a luz a su pequeño Sylvester Apollo, lo anunció de la forma más mediática y FASHION posible, protagonizando una portada de moda que dio la vuelta al mundo. Pero como ya sabrás, no todo lo que brilla es oro, incluso cuando tienes a tu alcance todos los privilegios como ella. Aunque lleve menos de una década ocupando los titulares, la de Westminster empezó a modelar a los 13 años, de ahí a que sea una de las personalidades con más experiencia y recorrido sobre la pasarela, pero a pesar de abrazar su cuerpo, también experimentó inseguridad cuando cambió en esos nueve meses.

Para acercarse más a sus seguidores, compartió una sesión exprés de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram en la que se ha sincerado como nunca. '¿Cómo aceptaste tu cuerpo durante el embarazo?' ¿Te resultó fácil'? le preguntan. "¡La etapa final fue dura! Ni siquiera quería hacer estas fotos, pero Renell Medrano me convenció y me alegro mucho. El postparto fue lo más duro para mí. Hablaré más sobre ello en mi podcast' confesó Emily sin ningún tapujo. Y es que no siempre es tan bonito como parece vivir esta etapa con toda la presión social que le rodeada a celebridades tan influyentes como ella, y más aún si mantener tu figura en buenas condiciones físicas forma parte de tu trabajo. Y entre otras de las cuestiones que contestó con total franqueza fue '¿Cuánto tiempo le diste el pecho?'. Y Emily respondió: '3 meses y medio y fue DURO. Probablemente la parte más complicada del postparto para mí'.

Pero no ha sido las únicas declaraciones que ha ofrecido a lo largo de este tiempo sobre su vida personal, hace unos días, en una entrevista con Eileen Kelly, habló sobre las razones por las que su matrimonio con Sebastian Bear-McClard (también padre de su pequeño de dos años) se terminó, ya que hubo muchas especulaciones sobre continuas infidelidades por parte de él. La periodista comienza diciendo 'Si alguien como tú, que eres el ejemplo de la mujer ideal, perfecta y contemporánea, ha sido engañada, las demás estamos jodidas' . Y la top dice 'Sí, los hombres son basura, chicas. No importa quien seas, lo perfecta que seas o lo que sea que hagas. No tuve el coraje de irme durante mucho tiempo. Estaba muy, muy infeliz, y perdí muchos kilos y acababa de tener un bebé. Estaba realmente muy delgada porque no estaba bien. Intenté de todo, tomé antidepresivos, sabía que algo iba mal conmigo misma" se sincera.

"Creo que gran parte de lo que aprendí al salir de la relación es confiar en tus instintos. Especialmente las mujeres, que consumimos continuamente los medios desde el momento en el que nacemos, y es básicamente esta idea de encontrar una pareja que te complete y valide. Y creo que eso fue parte de ello, acababa de tener un hijo, quería tener esa familia y lo que fuera. Así que fue especialmente difícil para mí alejarme totalmente. Tenía límites y estaba muy dispuesta a lo que fuera, pero había ciertas cosas que ya no eran como siempre" explica Ratajkowski. ¿Ahora con el corazón sanado abrirá la puerta al amor? ¿Y a Harry Style?