Emily Ratajkowski recupera el top de sello español que Zendaya hizo viral

Aunque ha sido el nombre de Naomi Campbell uno de los más coreados a las afueras del show que Loewe ha organizado en París, pues la modelo era una de las invitadas especiales al desfile de Otoño/Invierno 2023-2024, no ha sido el único. También Emily Ratajkowski asistía a la presentación, luciendo momentos antes de comenzar el desfile un conjunto que ha captado la atención de fotógrafos y prescriptoras. Fiel a su estilo provocativo y rompedor, ha desafiado las bajas temperaturas de la capital francesa apostando por un top sin mangas de diseño 3D que ha hecho que el resto de asitentes quiten la mirada un momento de la pasarela para posarla en el front row, donde ella estaba sentada.

Cumpliendo con la norma no escrita de llevar al desfile prendas firmadas por la casa que presenta, la modelo ha adaptado a su gusto un look que ya vimos hace meses. Emily ha defendido este particular top con forma de flor que se ha convertido en toda una seña de identidad de la firma de origen español. Se trata de un diseño perteneciente a la línea de Primavera/Verano 2023 ideada por Jonathan Anderson, una pieza rígida que deja la espalda y los hombros al aire, y que imita la forma de un anturio, la inusual flor que ha obsesionado anteriormente a otros diseñadores como Marc Jacobs.

La británica lo ha combinado con un pantalón oversize de lana con cintura elástica, una silueta que confirma el regreso del tiro bajo y que cubría casi por completo las sandalias negras de tacón con las que ha completado el look. Volviendo al top floral, nos ha resultado imposible no recordar otro espectacular conjunto con el mismo diseño. Y es que Zendaya fue quien primero lo estrenó durante la Semana de la moda de París, el pasado septiembre. La protagonista de Euphoria llevó esta prenda cedida por la firma antes de que saliera a la luz. La incluyó en un impresionante vestido blanco ceñido de inspiración nupcial, con una maxiabertura en la falda y una larga cola.