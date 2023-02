Emily Ratajkowski cazada con su nuevo novio en una cena de San Valentín

Las sospechas se confirmaron el pasado verano, Emily Ratajkowski finalizó su matrimonio con Sebastian Bear-McClard, el padre de su hijo de 3 años, tras varios indicios de infidelidades por parte de él. Desde entonces, la modelo que hace unos días desfilaba en la Semana de la Moda de Nueva York junto a Irina Shayk, la hemos visto estos meses disfrutar de diferentes planes muy bien acompañada. Se le ha relacionado sentimentalmente con Pete Davison (el ex novio de Kim Kardashian) ¡e incluso con el actor de Hollywood Brad Pitt! Y este San Valentín ella misma ha confirmado quién es el gran afortunado que le ha hecho volver a creer en el amor y en las mariposas que revolotean en el estómago.

Ni reconocidos intérpretes, ni guapísimos modelos extranjeros, ni grandes empresarios que dominan la industria, el hombre que inesperadamente ha conquistado su corazón este 2023 ha sido nada más ni menos que un comediante y presentador de televisión ocho años mayor que ella. ¿Cómo lo hemos averiguado? Sencillo, la británica nos ha ido dejando pequeñas pistas durante estas últimas semanas, pero han sido los paparazzi quienes han cazado a la nueva pareja saliendo (aunque de forma separada para despistar a los medios) de un restaurante en la Gran Manzana celebrando la noche de San Valentín.

Te presentamos a Eric Andre, el nuevo novio que ha caído ante los maravillosos encantos de Emily. Empezó su carrera profesional como músico (tocaba el contrabajo) tras graduarse en Berklee College of Music en Boston en 2005, pero la vida le llevó por otros caminos y terminó dedicándose al mundo de la comedia, aunque también ha hecho un par de papeles en el cine. Tal es su don para hacer reír y enganchar al público con sus hazañas y sentido del humor, que tiene su propio programa nocturno televisivo en uno de los canales de Warner Bros, The Eric Andre Show. ¿Esta faceta será la que ha enamorado a la modelo? ¡Seguramente! Como mencionábamos al comienzo, no ha sido la única ocasión en la que le hemos visto juntos. El pasado lunes acudieron a un reservado de la primera fila (lugar exclusivo para celebridades como ellos) para ver un partido de la NBA, pero también han paseado por las avenidas de Nueva York con estilismos de lo más comfy. ¿Se reirán a carcajadas?