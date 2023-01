Emily Ratajkowski se atreve de nuevo con la combinación de colores más polémica

Puede que las botas blancas sean las reinas de la controversia FASHION, pero también existen otras prendas y, sobre todo, combinaciones de colores que dividen a la sociedad entre quienes las adoran y quienes jamás se las pondrían. Y no, no te hablamos de tendencias porque al final estas van y vienen, sino de conjuntar tonos a la hora de vestir. Aunque es cierto que hoy en día casi todas las mezclas están más que aceptadas, sigue habiendo algunas como el negro y marrón, que levantan ampollas en algunas de nosotras. Sin embargo, gracias al último look de Emily Ratajkowski, esto está a punto de cambiar.

El sencillo look de trabajo de Emily Ratajkowski con el pantalón que más estiliza

La modelo, que salía de la presentación de su podcast en Nueva York, lucía un estilismo completamente de cuero a base de unos pantalones rectos de tiro alto y una chaqueta con maxibolsillos delanteros. Un look muy cómodo y perfecto para abordar una larga jornada de trabajo, al que sumó unas zapatillas de piel en diferentes tonos de blanco de Loewe y el minibolso Constance de Hermès. Pero sin duda, lo más llamativo de todo fue, como hemos dicho, la apuesta por conjuntar el negro con el marrón, ya que esta combinación no suele estar muy bien vista. Quizá, viendo el atuendo tan bonito que se ha marcado Emily Ratajkowski y algunas de las propuestas que tanto Celine como Marc Cain o Ferragamo han subido a la pasarela para invierno, sea hora de desterrar ese pensamiento.

Emily Ratajkowski estrena las botas más comentadas del otoño durante su cita con Pete Davidson

Parece que Emily Ratajkowski solo sigue sus gustos a la hora de vestir y que no está influenciada por si esta combinación está o menos aceptada. Tanto es así que ya la hemos visto varias veces luciendo estilismos en los que mezcla en negro y el marrón con muy buen resultado, como por ejemplo, hace un par de años con una minifalda y camiseta de tirantes negra, con una botas de print marrones. Queda comprobado que por más que pase el tiempo este es un combo que no falla.