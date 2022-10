El sencillo look de trabajo de Emily Ratajkowski con el pantalón que más estiliza

En el amplio y exclusivo armario de Emily Ratajkowski podemos encontrar todo tipo de estilismos llamativos y complicados de lucir, como el vestido red que estrenó hace unos días en una fiesta de supermodelos junto a Karlie Kloss. Pero para nuestra sorpresa, esta semana la británica ha aparecido enfundada en un conjunto de lo más sencillo, uno que incluso podemos copiar para ir a trabajar. Antes de nada debes saber que Kim Kardashian no es la única celebrity que se suma esta temporada al ahora aclamado mundo de los podcast; la autora del libro bestseller My Body está en plena campaña de su nuevo proyecto que nada tiene que ver con lo que ha hecho hasta entonces, se llama High Low with EmRata, y es un programa en formato podcast que saldrá a la luz el próximo 1 de noviembre y estará disponible en varias plataformas.

Para presentarlo, ha acudido al evento New Era in Audio celebrado durante la Big Apple's Advertising Week en Nueva York. Allí ha hablado de este inesperado lanzamiento que suma un éxito más a su ya consolidada carrera profesional y, como mencionábamos anteriormente, nadie imaginaba que la elección de su vestuario para esta importante cita lejos de las pasarelas estuviera compuesta de tres únicas piezas de ropa que toda experta en moda tiene en su fondo de armario. Simplicidad al cuadrado, así podríamos definir el look con ese sello working girl que tanto nos gusta e inspira temporada tras temporada.

¿Cómo copiarlo?

Si esta mañana cuando sonó el despertador no te decidías sobre el look que llevar al trabajo, Emily será tu salvación FASHION para las próximas jornadas. Ella simplemente ha necesitado una camisa satinada gris clarito con el detalle de la hilera de botones en contraste, amplio cuello en pico y manga ceñidas, un pantalón de pinzas de tiro alto y corte acampanado -un diseño que estiliza muchísimo- y un par botines de piel negros con tacón; los suyos son puntiagudos siguiendo una de las tendencias estrella del otoño. Ratajkowski ha completado este estilismo que vamos a copiar en un abrir y cerrar de ojos para ir cómodas y estilosas a la oficina, con un par de gafas de sol rectangulares de pasta negras, una gargantilla gruesa dorada y una bandolera de piel. Podemos afirmar que sí, es uno de los looks más básicos, prácticos, favorecedores y bonitos que ha lucido hasta la fecha.