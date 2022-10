El look más arriesgado de la semana: el vestido red de Emily Ratajkowski en su fiesta de supermodelos

No hay ocasión en la que una de las modelos más cotizadas de la década no nos deje sin palabras con su elección de vestuario. Después de desfilar en la Semana de la Moda para las casas de Versace, Miu Miu y Tory Burch entre otros, Emily Ratajkowski ha vuelto a la ciudad de Nueva York para asistir a una fiesta exclusiva que ha reunido a supermodelos como Karlie Kloss. En su armario podemos encontrar desde divertidas coincidencias con el famoso repertorio del personaje ficticio de Carrie Bradshaw, hasta looks de lo más controvertidos como el que ha estrenado hace tan solo unas horas, y que claramente solo puede lucirlo ella.

Jamás imaginaríamos que para un estilismo de invitada la londinense optaria por una propuesta de lo más arriesgada, esa que se ha popularizado sobre la alfombra roja de la mediática Gala MET. Lejos de las tendencias punteras que sí que lleva sobre la pasarela, su estilo se encuentra en una balanza entre lo sensual y minimalista. Quizás por esta ocasión, y una vez concluido su trabajo en las Fashion Weeks internacionales, la que es madre de un pequeño de casi dos años, fruto de su ex matrimonio con Sebastian Bear-McClard, ha querido unificar ambas ideas en una misma pieza que no ha pasado para nada desapercibida ante nuestros ojos.

Aunque estamos en plena época otoñal y las temperaturas han bajado, nada le ha hecho frenar para presumir una vez más de su esbelta y fibrosa figura. La que se ha convertido en un auténtico icono de estilo ha consolidado su posición apostando por un vestido largo con mangas y cuello redondo creado a partir de una red metalizada en azul oscuro con pequeñas lentejuelas a tono bordadas en el tejido. Una propuesta que deja a la vista sus piezas de lencería satinadas y que ha combinado con sandalias tobilleras negras y un clutch rígido. Y para sorpresa nuestra, encontramos un diseño que sigue la misma tendencia en las novedades de una de nuestras marcas españolas de referencia.

El vestido red 'made in Spain'

Conjuntado con un pequeño sujetador negro y un pantalón vaquero de tiro medio, así encontramos entre los últimos lanzamientos de Zara esta bonita y más práctica versión metalizada. Un vestido transparente confeccionado en tejido de red con aplicación de brillos disponible por 59,95 euros. Una propuesta con más versatilidad de lo que parece porque puede añadir ese toque cañero a un estilismo básico sin necesidad de llevar más prendas porque puedes combinarlo con vestidos ceñidos de canalé, bikinis o lencería, e incluso con pantalones. Si antes pensábamos que solo alguien como Emily es capaz de lucir este complicado con tanta elegancia y sin fallar en el intento, ahora tienes la opción de sumarte a esta fiebre firmada por la modelo.